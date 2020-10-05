Сын Пашиняна отправился добровольцем на фронт

Сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашот Пашинян записался добровольцем в армию для участия в войне в Нагорном Карабахе. «Я только что записался добровольцем в Центральном военкомате. Уважаемые сослуживцы, настала наша очередь служить Родине», – написал Ашот Пашинян в своем в Facebook.

Ашот Пашинян проходил срочную службу в армии на территории Нагорного Карабаха и демобилизовался летом этого года.

Военные действия в Нагорном Карабахе вспыхнули 27 сентября этого года. Не смотря на призыв России, США и Франции остановить войну и начать переговоры, Азербайджан и Турция настаивают на продолжении венных действий до тех пор, пока «оккупанты» не покинут территорию Нагорного Карабаха.