Трамп готов вернуться в Белый дом

Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз заявил, что президент США Дональд Трамп в ближайшие часы пройдет обследования у врачей и, возможно, будет выписан из больницы. «Сегодня утром разговаривал с президентом. За ночь его состояние продолжило улучшаться, и он готов вернуться к нормальному рабочему графику. Мы по-прежнему надеемся, что он сможет вернуться в Белый дом уже сегодня», – сказал Медоуз в интервью Fox News.

В воскресенье, 4 октября, Трамп на автомобиле покинул территорию госпиталя, где он проходит лечение от COVID-19, и поприветствовал собравшихся поддержать его сторонников.

2 октября Трамп был доставлен из Белого дома в военный госпиталь имени Уолтера Рида, расположенном в городе Бетесда, расположенном недалеко от столицы – городе Бесесде. Пресс-служба президента США сообщила, что Трамп чувствует себя нормально, а госпитализация проведена с целью предосторожности.