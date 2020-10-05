Трампа выписали из больницы

Президент США Дональд Трамп заявил, что сегодня, в понедельник 5 октября в 18.30 (в половине второго ночи по московскому времени) он покинет военный госпиталь имени Уолтера Рида, где он проходил лечение от COVID-19.

«Чувствую себя действительно хорошо! Не бойтесь Ковида. Не позволяйте этому доминировать в вашей жизни. При администрации Трампа мы разработали действительно отличные лекарства и знания. Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад!», – написал Трампа в твиттере.

2 октября Трамп был доставлен из Белого дома в военный госпиталь имени Уолтера Рида, расположенном в городе Бетесда, расположенном недалеко от столицы – городе Бесесде. Пресс-служба президента США сообщила, что Трамп чувствует себя нормально, а госпитализация проведена с целью предосторожности.