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ЦБ решил поднять защищенность клиентов банков

Москва, 05.10.2020
Банк России намерен отрегулировать законом продажи сложных финансовых инструментов для избегания мисселинга — запутывания клиента относительно свойств и выгод таких продуктов
#Финансовое регулирование
#Финансы
#Экономика
  • ЦБ решил поднять защищенность клиентов банков

Первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов призвал «стучать» регулятору на тех, кто ведет нечестную игру на финансовом рынке

Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов призвал участников рынка «не стесняться» и сообщать регулятору о случаях так называемого мисселинга — недобросовестных практик продаж ценных бумаг и введения потребителей в заблуждение относительно свойств финансового продукта.

«Мы сейчас готовим проект закона, который будет регулировать продажи сложных финансовых инструментов. Закон будет содержать и правила, которые будут ограничивать мисселинг, и наказание, если он выявлен», — заявил Сергей Швецов в ходе выступления в рамках дня открытых дверей Банка России.

«Параллельно в рамках имеющихся полномочий с каждым крупным финансовым учреждением, который замечен в мисселинге, у нас есть дорожные карты по исключению этого явления из деятельности финансовых организаций», — цитирует «Прайм» первого зампреда Банка России.

Сообщение о нарушениях позволят регулятору «надавить на провайдера услуг, допустившего мисселинг, и не допустить попадание в ловушку следующих клиентов, которые только выходят на финансовый рынок и не очень в этом разбираются», отметил Сергей Швецов.

В ЦБ РФ поступают тысячи жалоб клиентов на различные финансовые организации, говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. И уже не менее года там готовят упомянутые инструменты регулирования.

Клиенты банков жалуются, сталкиваясь с менее высокой, чем обещалось, доходностью, с дополнительными условиями, затратами, о которых заранее не были оповещены.

Законопроект коснется таких продуктов, как вклады, инвестиционные счета, страховые полисы (ОСАГО, страхование жизни) и др. Банки и других продавцов финансовых продуктов обяжут предоставлять клиентам полную информацию, говорит Артем Деев. 

Мисселинг является проблемой относительно новой, поясняет главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. По его словам, это дань современности, поскольку кредитные и финансовые организации перестают работать по классической схеме «вклады, обслуживание операций, кредитование физ- и юрлиц» и т. п. Они используют новые технологии и инструменты для получения прибыли.

Многообразие предлагаемых продуктов, с одной стороны, хороший показатель развития отрасли, с другой — благодатная почва для того, чтобы увеличивать прибыли за счет многочисленных дополнительных услуг, которые большинству клиентов по факту не нужны, но навязаны им. И доля таких доходов в выручке финорганизаций растет, отмечает он.

Такого рода законопроект актуальнее именно для банковских клиентов, считает Алексей Антонов. К брокерам приходит уже более подготовленная публика. В качестве примера он приводит данные за 2019 год: тогда в ЦБ поступило 3,8 тыс жалоб на мисселинг, где 2,2 тыс. — доля, приходящаяся на банки.

Наиболее распространенный вид мисселинга в банках — сегмент доверительного управления, говорит аналитик. Еще одна «популярная» услуга: сегмент продажи инвестиционного страхования жизни (ИЖС) — именно на нее и пришелся пик жалоб в 2019 году, более 51%.

Еще можно упомянуть оказание брокерских услуг со стороны банка или так называемые вклады в гибридные депозиты, продолжает он. Так, некоторые банки могут одновременно являться брокерами и исполнять поручения клиентов в рамках брокерской деятельности. При этом, как правило, большая часть клиентов мало разбирается в данных вопросах и зачастую теряет деньги.

В целом нельзя сказать, что ЦБ не занимается проблемой, указывает Алексей Антонов. Меры к финансовым учреждениям по случаю огромного потока жалоб принимаются.

Вслед за принятием нового законопроекта ЦБ, предполагает он, банки могут пойти на хитрости. Мисселинг по документам, может выйти за периметр банковской деятельности. ЦБ сложнее будет регулировать его, если банкиры станут продвигать сложные финансовые продукты не через сам банк, а через дочерние организации типа финансовых универмагов.

И в таком случае, даже если будет принят ни один, а несколько законопроектов, в действительности это проблему не решит, ведь на такие организации ЦБ влиять не сможет, считает аналитик.

Он также дает совет клиентам: если при обсуждении финансового продукта с представителем банка возникают сомнения или недопонимание, лучше взять тайм-аут, попросить на ознакомление вариант договора домой и самостоятельно изучить вопрос в интернете, почитать отзывы, понять, как работает предлагаемая услуга. По сути, сложные инвестиционные продукты не рассчитаны на большинство инвесторов, это инструменты для опытных и подкованных граждан, которые, как уже отмечалось, скорее всего, пойдут к профессиональным брокерам и будут говорить с ними на одном языке.

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