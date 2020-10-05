В Бишкеке начались столкновения силовиков с протестующими

В столице Киргизии милиция для разгона демонстрантов применяет светошумовые гранаты и слезоточивый газ и водометы. Протестующие кидают в силовиков брусчатку и строят баррикады на улицах. До этого демонстранты пытались штурмовать ограду местного Белого дома, в котором находятся парламент и резиденция президента Киргизии.

Поводом для протеста стали результаты парламентских выборов, прошедших в стране 4 октября. Согласно официальным данным семипроцентный проходной барьер преодолели четыре партии: «Единство» с 24,52% голосов, «Родной Кыргызстан» с 23,89%, «Кыргызстан» с 8,73% и «Единый Кыргызстан» с 7,11%. Ни одна из оппозиционных партий не смогла преодолеть проходного барьера.