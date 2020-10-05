В Бишкеке протестующие применяют коктейли Молотова

В столице Киргизии продолжаются стычки милиции и демонстрантов, протестующих против официальных итогов парламентских выборов. Силовики применяют светошумовые гранаты и слезоточивый газ и водометы. Протестующие кидают в силовиков коктейли Молотова и брусчатку. В больницы города поступают раненые в ходе столкновений, по официальным данным пострадали 130 человек. Телеграм-канал «Sputnik Ближнее зарубежье» сообщает, что количество протестующих в Бишкеке продолжает увеличиваться.

Ранее демонстранты пытались штурмовать ограду местного Белого дома, в котором находятся парламент и резиденция президента Киргизии.

4 октября в Киргизии прошли парламентские выборы. Согласно официальным данным семипроцентный проходной барьер преодолели четыре партии: «Единство» с 24,52% голосов, «Родной Кыргызстан» с 23,89%, «Кыргызстан» с 8,73% и «Единый Кыргызстан» с 7,11%. Ни одна из оппозиционных партий не смогла преодолеть проходного барьера.