В оперштабе оценили возможность закрытия российских границ из-за коронавируса

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ прокомментировали слова заместителя главы социального комитета Совета Федерации Валерия Рязанского, не исключившего, что из-за роста количества заболевших коронавирусом Россия может закрыть границы с другими странами или ограничивать авиасообщение, передаёт РИА Новости.

«Оперативный штаб не планирует принимать такие решения», – подчеркнули в штабе.

Ранее сообщалось, что Рязанский заявил о том, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией в России вновь могут быть закрыты границы и сокращено количество полётов.

«Конечно, мы можем закрыть границы, мы идём к этому», – сказал сенатор, отвечая на вопрос журналистов о возможных ограничениях в связи с ростом числа заболевших.

Он также заявил, что чем больше люди передвигаются, тем активней растёт число заболевших. Рязанский при этом напомнил, что мировые державы уже предпринимают шаги в этом направлении. В частности, Израиль ввёл государственный карантин.

Напомним, согласно информации оперативного штаба, за последние сутки в РФ выявили 10 888 новых больных коронавирусом – это максимум с 12 мая. Накануне в нашей стране новых заболевших было 10 499. Всего к утру 5 октября в 85 регионах страны общее число заболевших COVID-19 достигло 1 225 889.

За время эпидемии от COVID-19 излечилось 982 324 (+3181), продолжают лечение 222 090 пациентов, это максимум с начала июля. Жертвами коронавируса в России стали 21 475 человек (+117).

Лидером по числу заболевших остаётся Москва, где за сутки выявили 3537 новых инфицированных – это очередной максимум более чем за четыре месяца. Сутками ранее сообщалось о 3 327 заболевших в городе. Далее следуют Санкт-Петербург (+407), Подмосковье (+339), Ростовская область (+244) и Нижегородская область (+198).

Заболеваемость COVID-19 стала расти в начале сентября, когда число заболевших превысило отметку в 5 тыс. случаев, к середине сентября инфицированных стало более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс. новых случаев, 28 сентября - в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс., 4 октября – в 10 тыс.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.