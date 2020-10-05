В Совфеде не исключили закрытие границ из-за коронавируса

В связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией в России вновь могут быть закрыты границы, сокращено количество полетов, сообщил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский

«Конечно, мы можем закрыть границы России, мы идем к этому», —заявил Рязанский РИА «Новости» отвечая на вопрос журналистов о возможных ограничениях в связи с ростом числа заболевших. Он заявил, что чем больше люди передвигаются, тем активней растет число заболевших. Рязанский напомнил, что мировые державы уже предпринимают шаги в этом направлении, в частности Израиль ввел государственный карантин.

В России за сутки выявлено 10 888 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах, сообщает оперштаб. Суточный рост новых случаев ковида стал наблюдаться с начала сентября. В общей сложности в России за все время эпидемии выявлено 1 млн 225 тыс. 889 случаев инфицирования коронавирусом нового типа.

За последние 24 часа летальных исходов от инфекции зафиксировано 117, выздоровел 3 181 пациент. За весь период число безвозвратных потерь достигло 21 475, выписаны из российских больниц 982 324 человека.