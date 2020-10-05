В Совфеде рассказали, будет ли в России введён режим всеобщей самоизоляции

Валерий Рязанский – заместитель социального комитета верхней палаты российского парламента – считает, что режим самоизоляции в нашей стране повторно вводить не будут, так как возможности медицины позволяют это обеспечить.

При этом сенатор предположил, что строгий ограничительный режим для лиц старшего возраста вряд ли удастся избежать, так как у пожилых уже ослаблен иммунитет, поэтому к ним нужно особое, бережное отношение в условиях пандемии, передаёт РИА Новости.

Кроме того, Рязанский высказался за ужесточение требований к соблюдению мер безопасности.

«Сегодня еду на работу, рядом в маршрутке только два-три человека в маске. Нужно жёстче требовать соблюдения мер безопасности», – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Рязанский заявил о том, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией в России вновь могут быть закрыты границы и сокращено количество полётов.

Напомним, согласно информации оперативного штаба, за последние сутки в РФ выявили 10 888 новых больных коронавирусом – это максимум с 12 мая.

Накануне в нашей стране новых заболевших было 10 499. Всего к утру 5 октября в 85 регионах страны общее число заболевших COVID-19 достигло 1 225 889.

За время эпидемии от COVID-19 излечилось 982 324 (+3181), продолжают лечение 222 090 пациентов, это максимум с начала июля. Жертвами коронавируса в России стали 21 475 человек (+117).

Лидером по числу заболевших остаётся Москва, где за сутки выявили 3537 новых инфицированных – это очередной максимум более чем за четыре месяца. Сутками ранее сообщалось о 3 327 заболевших в городе. Далее следуют Санкт-Петербург (+407), Подмосковье (+339), Ростовская область (+244) и Нижегородская область (+198).

Заболеваемость COVID-19 стала расти в начале сентября, когда число заболевших превысило отметку в 5 тыс. случаев, к середине сентября инфицированных стало более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс. новых случаев, 28 сентября - в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс., 4 октября – в 10 тыс.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.