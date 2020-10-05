Вирусолог рассказал о сроках возможного заражения COVID-19 повторно

По предположению вирусолога, экс-заведующего лабораторией центра «Вектор» Александра Чепурнова, иммунитет к коронавирусной инфекции сохраняется у переболевших ковидом приблизительно полгода. Мнением врач поделился с порталом «Ura.ru». Он рассказал, что антитела в крови у человека, переболевшего коронавирусом, снижаются в течение трех-четырех месяцев вплоть до полного исчезновения. К шестому месяцу клеточный иммунитет перестает отвечать на коронавирусный антиген.

Чепурнов предупреждает, что те, кто переболел инфекцией в апреле-мая окажутся под угрозой через полгода, в этой связи он считает, что рост числа заболевших не увеличивает коллективный иммунитет к коронавирусу.

Он утверждает, что «надежды на формирование коллективного иммунитета с помощью переболевших больше нет».

Ранее сообщалось, что 73% россиян не готовы сделать себе прививку от коронавирусной инфекции. Опрос был проведен с 16 по 23 сентября. В опросе приняли участие 20 тысяч человек. При этом 93% респондентов, то есть абсолютное большинство, считает, что вакцинироваться от коронавируса должны только те, кто этого действительно хочет.