Врач-невролог навал неочевидные признаки инсульта

Врач-невролог Минздрава Подмосковья, доктор медицинских наук Ринат Богданов назвал неочевидные признаки инсульта, на которые обычно никто не обращает внимание, но которые могут привести к самым тяжёлым последствиям для человека.

По словам специалиста кроме таких известных признаков инсульта, как нарушение движения и речи, а также частичная парализация, о возможной ишемической атаке на головной мозг может говорить изменение кожной чувствительности или внезапное нарушение зрения, пишет «АиФ».

Также может возникнуть головокружение и неустойчивость, которое чувствуется постоянно и не меняется при смене положения тела. Кроме того, возможны проблемы с памятью.

При этом Богданов подчеркнул, что если признаки инсульта проявились слабо, то чтобы исключить болезнь необходимо провести простой тест.

«Попросите человека улыбнуться – если улыбка будет кривая, то это один из признаков инсульта. Можно попросить высунуть язык — если он запал или искривлен, то это также признак инсульта. Ещё один тест: поднять руки вверх или вытянуть их перед собой. Человек, который получил удар, может сделать это только одной рукой. Кроме того, надо попросить человека повторить несложную фразу. При инсульте речь будет заторможенной, а человек не сумеет повторить слова», – резюмировал врач-невролог подмосковного Минздрава, добавив, что при инсульте время, когда помощь медиков наиболее эффективна, составляет 4-4,5 часа, так как в этот промежуток времени можно спасти участок мозга от гибели.