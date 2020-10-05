Закат круизного бизнеса: лайнеры отправляют на металлолом

В то время как пандемия коронавируса бушует по всему миру и количество заболеваний резко увеличилось, индустрия морских круизов остается в крайне тяжелом состоянии. Многие задаются вопросом, когда же наконец закончится этот Великий круизный шатдаун.

Но ситуация остается сложной, а перспективы туманны. И хотя в Европе некоторые операции круизных судов уже разрешены, в Северной Америке действует почти полный запрет. Совсем недавно Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) продлил запрет на отправку круизных лайнеров в США до 31 октября. Возможно, затем запрет будет снят, но такой сценарий кажется маловероятным, особенно на фоне последних событий.

Напомним, в пятницу президент Дональд Трамп объявил, что у него и его жены положительный результат на вирус, а средний ежедневный прирост заболеваний в США составил 46 300 человек.

Между тем, как отмечает, Reuters, морской док на западе Турции переживает настоящий бум из-за демонтажа круизных судов, а индустрия круизных лайнеров в западном мире вряд ли возобновит полноценную работу в этом году.

Так, в минувшую пятницу в доках Алиаги, города на западном побережье Турции, пять крупных круизных лайнеров разбирают на металлолом, поскольку операторы круизов сокращают размер флота. Ожидается, что в ближайшее время в Алиагу прибудут еще три лайнера.

При этом до пандемии судоразделочные верфи в Турции в основном занимались сухогрузными судами и контейнеровозами. Камил Онал, председатель ассоциации промышленников по переработке судов, сказал Reuters, что сейчас, когда круизная отрасль терпит бедствие, количество круизных лайнеров, которые поступают для демонтажа, резко увеличилось.

Большая часть кораблей прибыла из Великобритании, Италии и США. Как уже было сказано выше, пока конца пандемии не видно, а, следовательно, пассажиропоток круизных лайнеров, вероятно, останется на низком уровне в течение следующих 12-24 месяцев.

На этом фоне проявляются существенные риски для инвесторов. Об этом рассказал старший партнер FP Wealth Solutions Игорь Стремоухов.

«Если в ближайшие полгода наконец появится вакцина, которая решит все проблемы с коронавирусом, все проблемы, связанные с заболеванием, исчезнут, начнется восстановление, в том числе и круизной отрасли. Но, как я понял из заявлений различных экспертов в области эпидемиологии, до сих пор неясно, как долго действует иммунитет, мутирует ли вирус и так далее. Соответственно, долгосрочность действия вакцины также остается под вопросом. Пока все эти вопросы прояснятся, многие круизные компании просто могут обанкротится. Для инвесторов покупка акций круизных компаний — это лотерея. Либо отрасль возобновит работу и возможен рост, либо, в случае банкротства, акционерам предложат обломки лайнеров — не самая впечатляющая перспектива, на мой взгляд. Если и совершать какие-то операции с бумагами таких компаний, как Carnival, Norwegian Cruise Line или Royal Caribbean Cruises, то только спекулятивно», — считает Стремоухов.

За дополнительными подтверждениями крайне тяжелой ситуации в отрасли далеко ходить не нужно. Приведем отрывок из последней заявки Carnival в SEC, где говорится, что оператор ускоряет реализацию плана по утилизации как минимум 18 судов.

Некоторые эксперты имеют более пессимистичную точку зрения и уверены, что крах круизного бизнеса затянется на долгие годы, поскольку в обозримой перспективе восстановления не предвидится. На этом фоне все больше операторов будут сокращать размер флота, либо продавая лайнеры, либо полностью списывать актив и отправлять его на верфь.



При этом стоит отметить, что в основном интерес частных инвесторов был сфокусирован на бумагах Royal Caribbean, тогда как акции двух других упомянутых выше операторов круизов демонстрировали все это время довольно вялую динамику.