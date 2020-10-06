Бизнес опасается, что Россия выпадет из глобального интернета

Российские предприниматели высказали опасения, что РФ может выпасть из глобального интернета из-за нового законопроекта о запрете современных протоколов шифрования сайтов в России раскритиковали в Российском союзе промышленников и предпринимателей. В пресс-службе РСПП заявили, что данная идея Минцифры может оказать губительное действие для отечественного сегмента интернета.

Речь идет о возможном запрете на протоколы, которые скрывают реквизиты запрашиваемого юзером сайта. По мнению представителей союза, после внедрения новой системы популярными в России сервисами и онлайн-магазинами начнутся повсеместные сбои. Помимо этого, отсутствие четких правил фактически ставят вне закона использование ПК, смартфонов и других устройств, имеющих доступ к Wi-Fi. При этом, авторы законопроекта заверяют, что все пункты нового документа буду доработаны.

Однако вступление в силу законопроекта в его современном варианте может поставить вне закона любые блокировки, такие как Протоколы TLS 1.3, ESNI, DNS over HTTPS и DNS over TLS, которые необходимы для возможности пользоваться платежными картами и совершать по ним трансакций. При отмене шифрования все операции с банковской картой будут доступны инженерам на сетях связи, уточнили в пресс-службе РСПП