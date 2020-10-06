Роуч: конец непомерной привилегии доллара

Загадка-жалоба, предложенная в шестидесятые годы прошлого века министром финансов Франции Валери Жискар д’Эстеном, который позднее стал президентом, похоже, близка к разгадке. Жискар д’Эстен жаловался на то, что США пользуются своим привилегированным положением, которое им дает доллар, являющийся доминирующей резервной валютой на планете, и вытягивают из всего мира соки, чтобы вести роскошный образ жизни. Однако скоро, пишет бывший председатель Morgan Stanley Asia Стивен Роуч в Financial Times (FT), США этой привилегии могут быть лишены.

Крах доллара вполне вероятен. К концу 2021 года он может рухнуть на 35% по причине смертельной комбинации внутренних сбережений и громадного дефицита счета текущих операций. Во втором квартале 2020 года суммарные внутренние сбережения в США ушли в минус и составили -1,2%, снизившись по сравнению с первым кварталом еще на 4,1%. Кстати, в январе-марте 2020 г. было зафиксировано самое резкое снижение этого показателя с 1947 года.

Естественно, примеру внутренних сбережений последовал и счет текущих операций, потому что Вашингтон, не имея фактически внутренних сбережений, но желая развиваться, прибег к уже упоминавшейся выше чрезмерной привилегии – брать средства для развития за границей. В результате дефицит счета текущих операций в апреле-июне составил -3,5% от ВВП, что ниже показателя первого квартала на 1,4%.

Естественно, главным виновником проблемы в данный момент является пандемия коронавирусной инфекции, но как признают многие экономисты, к такой ситуации США шли долго и она рано или поздно случилась бы и без коронавируса. Достаточно сказать, что перед приходом пандемии внутренние сбережения в 2011-19 гг. в среднем составляли 2,9% от ВВП. Это более чем вдвое меньше среднего показателя в 1960-2005 годах, составлявшего 7%. Конечно, такая тонкая «подушка безопасности» не защитила бы США и от куда менее сильного потрясения, чем пандемия.

По последним прогнозам Бюджетного управления Конгресса, федеральный дефицит составит в текущем году 16% от ВВП, а в следующем – снизится до 8,6%. Если главный законодательный орган США все же примет новую программу помощи, то в 2021 году вероятен значительно более высокий дефицит. В результате уровень внутренних сбережений увеличится и превысит даже уровень времен глобального кризиса. Это сулит Америке очень тяжелые последствия, считает FT. Без дальнейших заимствований за рубежом рост американской экономики будет невозможен.

Дефицит счета текущих операций в результате тоже повысится. Тогда-то доллар и лишится своих чрезмерных, по мнению всей планеты, за исключением, естественно, США, привилегий.

Позиция США как владельца доминирующей резервной валюты ослабевает с 2000 года. Естественно, в будущем зарубежные кредиторы скорее всего потребуют уступок ввиду такого астрономического финансирования Америки. Обычно эти уступки состоят из изменения ключевой ставки и (или) валютной корректировки. ФРС недавно внесла изменения в стратегию, суть которых в том, чтобы брать в расчет не конкретную цель по инфляции, а саму среднюю инфляцию. Главный американский банк также пообещал несколько лет сохранять ставку в районе ноля.

Это значит, что первая из уступок, которые могут потребовать у Вашингтона зарубежные инвесторы, исключается. Придется ограничиться второй, то есть потребовать корректировки доллара. Такая корректировка приведет к дальнейшему ослаблению и без того ослабленного политикой Трампа в последние четыре года доллара.

Высокая цена доллара США делает его особенно уязвимым. Несмотря на последние снижения индекс реального эффективного курса доллара сейчас на 27% выше очень низкого уровня июля 2011 года. Это значит, что доллар США сейчас является, утверждает FT, самой переоцененной валютой на планете.

Альтернативу еще недавно казавшейся непобедимой американской валюте в качестве резервной вполне может составить, напротив, недооцененный евро, а также юань, золото и даже криптовалюты. Индекс доллара в реальных цифрах уже падал на 33% и в семидесятые и в середине восьмидесятых годов прошлого века. Еще на 28% он снизился в 2002-11 гг.

Во все эти три периода уровень внутренних сбережений в среднем составлял 4,9% (сегодня он, напомним, -1,2%), а дефицит счета текущих операций был -2,5% от ВВП (сегодня -3,5%). Поэтому, делает вывод FT, сейчас доллар ждет более глубокая коррекция, а, значит, его крах неминуем.