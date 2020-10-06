Вход/Регистрация Подписка

ЕС отзывает из Белоруссии часть послов

Москва, 06.10.2020

По сообщению главы МИД Польши Збигнева Рау, Евросоюз принял решение отозвать часть послов, которые аккредитованы в Белоруссии, для консультаций.

«В согласии с Европейской службой внешних действий и странами–членами ЕС мы решили отозвать для консультаций часть послов, аккредитованных в Республике Беларусь», - сообщил дипломат на своей странице в твиттер. Также Рау выразил благодарность Европейскому союзу за солидарность с Польшей и Литвой. Ранее сообщалось о решении Литвы отозвать главу своего диппредставительства.

Со своей стороны белорусский МИД сообщил, что направил правительствам Польши и Литвы предложения сократить число своих дипломатов в Белоруссии. Пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз заявил, что данное предложение обязательно к выполнению и пригрозил прибегнуть к дипломатическому воздействию в случае отказа.

Также Минск отозвал своих послов в Польше и Литве для консультаций. В белорусском МИД заявили, что решение вызвано «откровенно недружественными телодвижениями» в отношении Минска со стороны этих двух стран Евросоюза, вмешивающимся во внутренние дела республики. В тот же день МИД Литвы и Польши сообщили, что не намерены отзывать своих послов, а Вильнюс сообщил, что не намерен сокращать число дипломатов в Белоруссии.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




Офисное пространство будущего

Насколько сильно рабочее пространство офисного работника в самом скором времени будет отличаться от принятых сейчас традиционных представлений

ЮУрГУ получил первый на Урале нейрокомпьютер

Леонид Соколинский — о новейшем нейрокомпьютере на Урале, о будущем нейросетей и искусственного интеллекта

«Криогенмаш» - по-прежнему стратегический актив Газпромбанка

Новый глава совета директоров предприятия — заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров. Перед менеджментом стоит задача разработать новую стратегию «Криогенмаша», который рассматривается Газпромбанком как стратегический актив.

Эксперты верят в ценные бумаги ММК

По мнению ряда финансовых аналитиков, акции ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» сохраняют потенциал роста и выгодны для приобретения на фоне постепенного восстановления спроса на сталь

Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости

Мобильный отряд. Как мобильные решения повышают чек в ритейле

Несмотря на цифровую революцию последних лет до объявления в мире режима самоизоляции именно оффлайн-магазины оставались основным местом совершения покупок. С появлением же COVID-19 цифровизация магазинов стала для многих компаний единственно возможным способом остаться на плаву
Новости партнеров

Tоп

  1. Суда для «Северного потока — 2» наконец отчалили
    В судьбе крупнейшего проекта «Северного потока — 2», возможно, начались решающие изменения
  2. Нефть испугалась новой вспышки коронавируса
    Потенциальная вторая волна COVID-19 заставляет экспертов прогнозировать снижение спроса на нефть. Цены на «черное золото» ушли ниже 40 долларов за баррель
  3. «Вернуться со щитом»: о чем Запад готов говорить с Россией в деле Навального
    Россия снова предлагает Западу вместе разрешить все разногласия в деле Алексея Навального. Европа к диалогу готова – но говорить хочет о другом.
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама