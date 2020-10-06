ЕС отзывает из Белоруссии часть послов

По сообщению главы МИД Польши Збигнева Рау, Евросоюз принял решение отозвать часть послов, которые аккредитованы в Белоруссии, для консультаций.

«В согласии с Европейской службой внешних действий и странами–членами ЕС мы решили отозвать для консультаций часть послов, аккредитованных в Республике Беларусь», - сообщил дипломат на своей странице в твиттер. Также Рау выразил благодарность Европейскому союзу за солидарность с Польшей и Литвой. Ранее сообщалось о решении Литвы отозвать главу своего диппредставительства.

Со своей стороны белорусский МИД сообщил, что направил правительствам Польши и Литвы предложения сократить число своих дипломатов в Белоруссии. Пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз заявил, что данное предложение обязательно к выполнению и пригрозил прибегнуть к дипломатическому воздействию в случае отказа.

Также Минск отозвал своих послов в Польше и Литве для консультаций. В белорусском МИД заявили, что решение вызвано «откровенно недружественными телодвижениями» в отношении Минска со стороны этих двух стран Евросоюза, вмешивающимся во внутренние дела республики. В тот же день МИД Литвы и Польши сообщили, что не намерены отзывать своих послов, а Вильнюс сообщил, что не намерен сокращать число дипломатов в Белоруссии.