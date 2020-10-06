Европейские компании рассказали о факторах, мешающих их работе в России

Совместное исследование Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) и исследовательского института «ГфК-Русь» сообщает, что больше всего европейским компаниям в России мешает работать волатильность рубля и санкции США.

Исследование под названием «Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России» проводится, начиная с 2011 года. В документе отображаются перспективы и трудности европейских компаний, которые ведут бизнес в России. Исследование, на которое ссылается РИА «Новости» проводилось в июле-августе текущего года. В опросе приняли участие 90 топ-менеджеров компаний. В документе говорится, что компании из Европы чувствуют в России себя вполне стабильно, однако, часть факторов, на которые они обратили внимание, негативно влияют не только на отдельные компании, но и экономику РФ в целом.

На отрицательно влияние на деятельность компании волатильности рубля указали 77% участников опроса, 73% отметили отрицательное влияние американских санкций в отношении России. На сокращение бизнеса из-за коронавируса указали 64% компаний, принявших участие в опросе.

56% отметили, что отрицательно влияет на деятельность их компании политика США, но по сравнению с прошлым годом 75% отметили снижение влияния данного фактора. О негативном влиянии снижения нефтяных цен заявил 51% компаний-участников. Для сравнения в прошлом году эта цифра была равна 26%.