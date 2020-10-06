Facebook удалил пост Трампа о коронавирусе

Facebook удалил пост президента США Дональда Трампа, в котором он сравнивал заболевание COVID-19 с гриппом. По мнению модераторов социальной сети президент США преуменьшил опасность заражения коронавирусом.

Однако в своем сообщении Трамп не давал оценки опасности заболевания, а лишь констатировал тот факт, что оно не является смертельным для большинства людей и призвал «не закрывать всю страну» из-за этого.

«Сезон гриппа надвигается! Множество людей каждый год, иногда более 100 тысяч, не смотря на существование вакцины, умирают от гриппа. Разве мы собираемся закрывать нашу страну на карантин из-за этого? Нет, мы научились жить с этим, так же как мы учимся жить с COVID-19, который для большинства не является смертельно опасным», – написал Трамп.

В США выявлено 7,5 млн случаев заражения коронавирусом, а 210 тыс человек умерло.

2 октября Трамп, заболевший COVID-19, был доставлен из Белого дома в военный госпиталь имени Уолтера Рида. А 5 октября Трамп был выписан из больницы и вернулся в Белый дом.