Курс доллара: рубль назвали валютой страха

Рубль продолжает снижаться к основным резервным мировым валютам. Уже в первые минуты торгов на Мосбиржи курс доллара составил 78,28 руб., прибавив с закрытия понедельника 18 коп. Подрожал на 14,5 коп евро, курс которого составил 92,20 руб. По данным на 12:29 рубль просел ещё сильнее. Доллар в это время торговался по 78,46 (+36 коп.), а единая валюта ЕС по 92,42 (+36,5 коп.).

Таким образом, рубль никак не отреагировал на дорожающую нефть и возросший интерес глобальных инвесторов к риску, обусловленный позитивными новостями об улучшении здоровья президента США Дональда Трампа.

Между тем давление на российскую валюту продолжает оказывать военный конфликт в Нагорном Карабахе, ситуация в Белоруссии, а также новая горячая точка на постсоветском пространстве – Киргизия, – в столице которой Бишкеке сторонники оппозиции, недовольные результатами парламентских выборов, фактически захватили власть.

Как отметил Эдуард Коложвари из НГУЭУ, в настоящее время кроме такого фактора, как рост мировых цен на «чёрное золото», других причин для того, чтобы рубль развернулся в валютных парах просто нет.

При этом он подчеркнул, что курс рубля отрицательно реагирует на любой негативный новостной фон. Это и войны, и рейтинги политиков, и выборы, и возможные санкции, и дипломатические скандалы, а также многое, многое другое.

«Главная фундаментальная причина такой чувствительности рубля заключается в том, что ЦБ осуществляет курсообразование исключительно на рыночной основе, – пояснил он. – Другими словами, рубль никто искусственно не сдерживает. Поэтому курс российской валюты – это объективное состояние экономики нашей страны».

При этом Коложвари с пессимизмом смотрит и на дальнейшие перспективы рубля. Он подчеркнул, что позитивных драйверов для роста нашей валюты нет и взяться им, по крайней мере пока, просто неоткуда.

«Нефть если и дорожает, то иногда и незначительно, после чего ещё больше дешевеет. В бюджете трат становятся всё больше, ситуация в мире не стабильная, новые антироссийские санкции не за горами. Исходя из всего этого, можно сделать предположение, что в долгосрочной перспективе, скорее всего, рубль будет медленно, а иногда быстро идти к красивой цифре в 90,00 или даже в 100 руб. за доллар.», – резюмировал он.

В свою очередь аналитики московской консалтинговой компании Macro Advisory называют рубль «валютой страха», так его обменный курс сейчас отражает ожидания множества новых антироссийских санкций, которые вскоре могут быть введены против нашей страны.

По их мнению, наибольшие опасения инвесторов, связанные с национальной валютой, касаются возможной победы Джо Байдена на предстоящих в ноябре выборах президента США. Глобальные игроки опасаются, что представитель Демократической партии, став хозяином Белого дома, может попытаться надавить на Россию значительно сильнее Трампа.