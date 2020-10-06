Курс доллара: рубль отреагировал на новости из США

Рубль завершил первый рабочий день этой недели на умеренном позитиве, сумев немного отыграть часть своих потерь к основным резервным мировым валютам. К закрытию основной торговой сессии на Мосбирже доллар прибавил по сравнению с закрытием пятницы 19,5 коп., а его курс составил 78,40 руб. Более солидно к этому времени выросла единая валюта ЕС, курс которой составил 92,38 (+44,7 коп.).

Таким образом, рублю всё-таки удалось пусть не развернуться к доллару и евро, но хотя бы не обвалиться, как об этом казалось ещё в начале вчерашней сессии. При этом основным драйвером курсовой динамики продолжает оставаться президент США Дональд Трамп. В частности, всю первую половину понедельника нацвалюта снижалась вместе с шансами нынешнего хозяина Белого дома победить на предстоящих в ноябре президентских выборах. Рублю не в силах была помочь даже дорожающая нефть, котировки которой вчера выросли сразу на 6%, пробив важный уровень в 41,5 долл. за баррель сорта Brent.

Однако новости из США, о том, что Трамп, если верить социологическим опросам и ставкам букмекеров, почти наверняка лишится своего поста, не давала рублю возможности развернуться в обеих парах. Напомним, накануне стало известно, что букмекерская которая PredictIt, показывает уже 25-процентное отстование Трампа от своего соперника демократа Джо Байдена, приход которого в Овальный кабинет чреват введением против нашей страны очень жёстких санкций.

Кроме того, у Демократической партии отличные шансы получить контроль в Сенате, что также может сказаться на усилении новых ограничительных мер против РФ, а соответственно и на курсе рубля, и в целом на всей российской экономике.

Однако ближе к вечеру появилась информация, что здоровье Трампа улучшается, и он готов после консультации с медиками вернуться в Белый дом. Как подчеркнула Елена Кожухова из ИК «Велес Капитал», на торговые площадки мира вчера вернулось оптимистическое настроение на фоне новостей о скором выздоровлении Трампа. При этом она отметила, что далеко не все глобальные игроки уверены, что президент США отделается лёгкой формой коронавируса.

«Между тем его противник Джо Байден свои позиции только лишь усиливает. А если вспомнить, что программа налогово-бюджетного стимулирования в США пока существует только на бумаге, а все рисковые активы, в том числе и рубль остаются под солидным давлением геополитических факторов и второй волны коронавируса, то следует признать, что рассчитывать на дальнейшее укрепление рубля пока не приходится», – сказала она, добавив, что вчерашний отыгрыш был коррекционным, но и в нём вполне можно поучаствовать.

Не верят в перспективы рубля, причём не только на ближайшие дни, но и в длинную и аналитики Росбанка, которые ухудшили прогноз по курсу на конец 2020 года. По сравнению с предыдущими их нынешние ожидания ухудшился сразу на 4 руб. за доллар.

«По мере приближения американских выборов любой заголовок вызывает волнение, и даже позитивный тест на Covid у Трампа рынки готовы расценить как риск для рубля. Но это не снижает нашего доверия к равновесному уровню, лишь вынуждая пересмотреть промежуточную точку на пути его достижения. Наш прогноз на IV квартал этого года пересмотрен с 72,00 руб. до 76,00 руб. При этом равновесный уровень в паре доллар-рубль в 2021 году будет находиться в диапазоне 68,50-70,50», – резюмировали в Росбанке, отметив, что в октябре-ноябре ждут рубль в коридоре 77,00-81,00.

Евгений Миронюк из ИК «Фридом Финанс» напомнил, что во второй половине дня понедельника российская валюта при поддержке «чёрного золота» перешла к укреплению, хотя поначалу уверенно приближалась в паре с долларом к уровням сопротивления в 79,00, а в паре с евро - к 92,90.

«Фактором укрепления для рубля на среднесрочную перспективу может выступить информация об увеличении Минфином валютных интервенций», – считает эксперт.

Напомним, вчера появилась информация, что финансовое ведомство страны в период с 7 октября по 6 ноября в 2,3 раза увеличит продажу валюты, выделив на эти цели в период с 7 октября по 6 ноября 126,9 млрд руб. А ежедневный объём продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 5,8 млрд руб.

«Несмотря на действие бюджетного правила и дополнительные объёмы продажи Центробанком валюты, корреляция с ценами на «чёрное золото» достаточно солидная. Но в течение этой недели мы ожидаем пару доллар-рубль в широкий диапазоне 76,50-80,00 руб. Пара евро-рубль, по нашему мнению, будет находиться в пределах 90,40-93,30», – резюмировал Миронюк.