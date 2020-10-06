Минфин обещает добиться дальнейшего снижения ипотечных ставок

Сказано — сделано

Министр финансов Антон Силуанов накануне в Совете Федерации выразил неудовлетворение нынешним уровнем ипотечных ставок. «В целях улучшения жилищных условий будем добиваться последовательно снижения ставок по ипотеке», — заявил глава Минфина, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

Такие заявления не обязательно пропускать мимо ушей, так как правительство доказало свою способность влиять на уровень ипотечной ставки.

Так, в феврале премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что ипотека остается очень дорогой и ставки должны опуститься ниже 8%. И поручил подготовить предложения по их снижению своим заместителям, Андрею Белоусову (первому вице) и Марату Хуснуллину.

Тогда же Антон Силуанов сделал прогноз, что к концу 2020-го процент по ипотечным займам опустится в среднем до 8% годовых.

И, согласно данным Банка России за август, в этом месяце ипотечная ставка снова обновила исторический минимум, опустившись до 7,16%. Банки выдали ипотек на рекордную сумму 392,3 млрд рублей, что на 8% больше июльского показателя.

При этом, по предварительной оценке Дом.РФ и агентства Frank RG, за восемь месяцев текущего года было выдано 895 тыс. ипотечных кредитов (+14% к аналогичному периоду прошлого года) на сумму 2,2 трлн руб. (+26% в годовом сопоставлении).

В настоящее время продолжает действовать новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5%, введенная в действие постановлением правительства. Это инструмент прямого влияния на среднюю ставку. Для ее субсидирования можно использовать средства федерального бюджета, региональных и местных бюджетов.

Жилищный кредит по льготной ставке можно было получить с 17 апреля — и еще можно будет по 1 ноября 2020 года. В программе участвуют все ведущие банки.

Национальный проект по жилью является одним из тех, чье выполнение к 24-му году, вероятно, вполне реально. Характерно, что выполняется он на деньги населения, причем в значительной мере— на заемные деньги, те самые ипотечные кредиты. Среди бенефициаров банки и строительные компании, строительство идет с видимым азартом. Хотя о качестве создаваемой при этом городской среды (по нацпроекту она должна быть «комфортной») разговор отдельный.

Ставки и цены

Уменьшение ставки по ипотеке возможно за счет двух основных инструментов: снижения ставки рефинансирования Центробанка и субсидирования ипотечных кредитов, комментирует Михаил Попов, основатель Talkbank.

Другой возможный способ — снижение требований Центробанка к резервам по ипотечным кредитам и госпрограмме, продолжает Михаил Попов. За счет этого у банков, которые выдают ипотеку, высвобождаются ресурсы, и они могут позволить себе снизить ставку.

Но на фоне госпрограммы по льготной ипотеке уже заметен значительный рост цен на недвижимость, как на первичном, так и на вторичном рынке, указывает эксперт.

Кредиты и долги

Долги россиян по ипотеке перевалили за 8 трлн руб., отмечает специалист Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий. При этом руководством Банка России и Минфина активно озвучивается позиция активного стимулирования как самого ипотечного кредитования, так и дальнейшего снижения процентной ставки. И заверения отнюдь не пустой звук, так как половина этих ипотечных кредитов выдана в рамках программ льготного кредитования.

Впечатляющие цифры августа, скорее всего, результат активности крупных банков, являющимися проводниками государственной экономической политики, предполагает аналитик.

Так, по данным РИА Недвижимости, за девять месяцев текущего года объем выданных ВТБ жилищных кредитов вырос на треть — до 600 млрд рублей. С начала года портфель ипотечных кредитов банка увеличился на 17% и достиг 1,7 триллиона рублей, отмечает он.

Следует отметить, продолжает Анатолий Гожий, что рост кредитования произошел после провала в период введения жестких ограничительных мер. За этот период большинство банков ужесточило требования к заемщикам. Кредитным учреждениям требуется страховка от проблем, связанных с невозвратами. Процедура обращения взыскания на имущество с последующей реализацией является достаточно трудоемкой.

Доля просроченной задолженности (в рублях и иностранной валюте) в структуре ипотечных займов превышает 40%. А учитывая снижение уровня доходов населения, позитивная динамика данного показателя маловероятна, считает эксперт.

Если не решить, то хотя бы стабилизировать ситуацию с просрочкой возможно посредством совершенствования системы рефинансированиякредитов и активного стимулирования вторичных финансовых инструментов, обеспечиваемых ипотечными закладными, говорит Анатолий Гожий.