Минсельхоз США: Россия наращивает экспорт свинины и не импортирует нашу

Импортозамещение набрало темп

В министерстве сельского хозяйства США сообщили, что в 2021 году в России произведут до 3,6 млн т свинины в убойном весе. Как говорится в отчете американского ведомства, наша страна не только существенно сократила поставки свиного мяса из-за рубежа, но и открыла новые рынки для собственного экспорта.

«Согласно прогнозам, производство свинины в 2020 году возрастёт до 3,52 млн т в убойном весе, что свидетельствует о более быстрых, чем предполагалось, темпах импортозамещения и открытии новых рынков экспорта. На фоне ожиданий роста внутреннего спроса и умеренного увеличения экспорта прогнозируется, что в 2021 году производство вырастет до 3,6 млн т в убойном весе», — говорится в отчёте службы.

Для сравнения минсельхоз США приводит данные за 2019 год. Тогда в РФ было произведено 3,3 млн т свиного мяса.

Как указывается в отчете, один из факторов роста производства — внутреннее потребление свинины. Конкуренция между производителями приводит к установлению более доступных розничных цен. Это будет стимулировать покупателей.

По оценкам американского ведомства, в 2020 году россияне потребят на 1,7% больше свинины, а в 2021 году показатель вырастет ещё на 1,75% и составит до 3,48 млн т.

Развитию свиноводства в России также способствует доступность корма за счёт богатого урожая зерновых культур. Этот ресурс частично компенсирует негативное влияние ослабления рубля на себестоимость продукции.

В минсельхозе США также отметили, что российский рынок свинины остаётся закрытым для Штатов в связи с эмбарго. Между тем специалисты связывают успехи экспорта со стабильным спросом со стороны традиционных закупщиков — восток Украины, Белоруссия, другие страны СНГ и ЕАЭС. Кроме того, по их мнению, большую роль играет открытие новых рынков. Россия наладила поставки свинины в Гонконг и Вьетнам. При этом на долю последнего пришлось 35% от всего экспорта в первом полугодии 2020 года.

Болезненный фактор

Когда идет речь о поставках свинины за рубеж, то нужно помнить про один фактор, серьезно на это повлиявший — африканская чума свиней, предупреждает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Это заболевание животных, которое серьезно ударило по производству в Юго-Восточной Азии и уже добралось до европейских производителей. Отсюда и серьезный прирост экспорта мяса за рубеж. Помимо этого, пандемия серьезно нарушила логистические цепочки по всему миру, и ряду азиатских регионов приходилось выбирать из ближайших поставщиков, а не, скажем, проверенных годами европейских.

Свиноводство вырвалось в лидеры

Пробные партии мяса были отправлены в ОАЭ, на Филиппины, в ряд других стран Азии. Китай также начинает постепенно открывать импорт свинины, будучи главным импортером в мире, и на это влияет позитивный опыт продаж мяса птицы. У «Мираторга» и «Черкизово» есть контракты на поставки в ряд регионов Азии, которым не придавали особого значения, но реализация их потенциала началась именно во время мирового локдауна. Поэтому, уверен Алексей Кричевский, положительному сальдо импорта и экспорта свинины в стране удивляться не стоит — поддержка агробизнеса, фермерских хозяйств и сельскохозяйственной промышленности все-таки дали некоторые плоды.

Снижение курса рубля и «война санкций» за последние годы дали преференции прежде всего в сферах, способных заместить ввоз подорожавших импортных товаров, добавляет главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. В основном к ним относится продукция агропромышленного комплекса — сельского хозяйства, пищевой промышленности. Но вряд ли в полной мере удалось воспользоваться преимуществами ситуации для импортозамещения даже в сельском хозяйстве.

Например, производство скота и птицы в целом повысилось на 5,4%, молока — на 6,2%, яиц — на 1,5% за 8 месяцев 2020 года по отношению к тому же периоду 2019 года. В этом списке действительно выделяется, пожалуй, свиноводство, увеличившее производство на 12,4% за данное время. Тогда как по крупному рогатому скоту показатель поднялся на 2,3%, по птице — на 1,1%.

Так что похоже, говорит Марк Гойхман, что успехи импортозамещения в агропроме ограничиваются свиноводством. Этому, в частности, помогла пандемия. Закрытие сети общепита привело к тому, что замороженная импортная продукция, поступающая в кафе и рестораны, оказалась менее востребованной по сравнению с отечественной охлаждённой.