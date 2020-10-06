Навальный рассказал, вернётся ли он в Россию

Политик Алексей Навальный в интервью журналисту Юрию Дудю рассказал, вернётся ли он в Россию. По его словам, вариант, при котором он не возвращается из Германии им даже не рассматривается. При этом он признался, что затруднился ответить, сколько времени еще проведёт в ФРГ, где проходит восстановление, передаёт РИА Новости.

«Пока точно не знаю. И медики пока определённо сказать ничего не могут… Они отвечают – мало опыта на эту тему, вот мы на тебя посмотрим и будем знать, сколько требуется времени на восстановление - три недели или два месяца... Но год своего нахождения Германии я почти исключаю, точно нет. А какие-то два месяца – это вполне может быть», - резюмировал Навальный.

Ранее сообщалось, что Алексей Навальный, который был недавно выписан из берлинской клиники Шарите, в интервью немецкому еженедельнику Spiegel впервые озвучил свою версию произошедшего. В частности, он подчеркнул, что его отравили, и за инцидентом якобы стоит лично Путин.

«Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий произошедшего», - рассказал Навальный.