Нобелевскую премию по физике получили исследователи космоса

Исследователи космоса Роджер Пенроуз, Рейнхард Гензель и Андреа Гез получили Нобелевскую премию мира в области физики, пишет «Коммерсантъ».

«Шведская королевская академия наук приняла решение о присуждении Нобелевской премии 2020 года по физике: одна половина — Роджеру Пенроузу, а другая половина — Рейнхарду Гензелю и Андреа Гез»,— говорится в сообщении в твиттер академии.

Половину премии получил Пенроуз, который сделал открытие о том, что черные дыры подтверждают общую теорию относительности. Вторую половину поделили Гензель и Гез за обнаружение супермассивного компактного объекта в центре галактики.

В 2020 году размер Нобелевской премии увеличен на 1 млн шведских крон, до 10 млн ($1,12 млн). Годом ранее «нобелевку» по физике получили Мишель Майор и Дидье Кело из Швейцарии. Премия им была присуждена за «открытие экзопланеты на орбите солнцеподобной звезды». Они поделили награду с Джимом Пиблсом из США «за теоретические исследования в физической космологии».