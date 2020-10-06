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Bloomberg: слабый рубль похоронил надежды на снижение ставок

Москва, 06.10.2020
#Политика Центробанка
#Экономика
  • Bloomberg: слабый рубль похоронил надежды на снижение ставок

Гавриил Григоров/ТАСС

Соглашения о будущей процентной ставке, предсказывавшие ослабление монетарной политики в России большую часть 2020 года, сейчас говорят о том, что до конца года ключевая ставка скорее всего останется на текущем уровне 4,25%, считает Bloomberg. По мнению экономистов, месячные данные по инфляции, которые появятся сегодня, едва ли изменят ситуацию несмотря на то, что ожидается ее рост ниже таргетируемого уровня уже 12-й месяц кряду.

«Слабый рубль отражает более сложные внешние условия,- комментирует ситуацию с российским рублем Йенс Нистед, старший менеджер нью-йоркского фонда Emso Asset Management и специалист по российским финансам.- Мы ожидаем, что Центральный банк России сохранит ставку на нынешнем уровне и после президентских выборов в Америке».

Аналитики московской консалтинговой компании Macro Advisory называют рубль «валютой страха», потому что его обменный курс отражает ожидания множества новых санкций, которые могут быть введены против России.

Наибольшие опасения инвесторов, связанные с российским рублем, касаются возможной победы Джо Байдена на выборах в США, которые должны пройти 3 ноября. Инвесторы боятся, что Байден, став президентом США, может попытаться надавить на Россию сильнее Трампа.

Официально ЦБ РФ так же, как центральные банки других стран, никак не влияет на обменный курс рубля. Однако главным драйвером поведения валюты является бондовый рынок. Это значит, что снижение ключевой ставки сейчас может усилить волатильность. Глава Банка России Эльвира Набиуллина предупредила недавно, что ослабление рубля ускоряет рост цен.

Главный российский банк в сентябре не стал менять ключевую ставку после двухпроцентного снижения в течение предыдущих восьми месяцев. В заявлении ЦБ говорится, что он тщательно оценит необходимость дальнейшего снижения ставки. После этого заявления рубль потерял еще 3,8% по отношению к американскому доллару из-за того, что Евросоюз собирается вводить санкции против Москвы за якобы имевшее место отравление Алексея Навального. Еще одной причиной продолжающегося ослабления рубля стал вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе, вспыхнувший на прошлой неделе.

Следующее заседание Банка России по ставке пройдет 23 октября, то есть всего за 11 дней до президентских выборов в США. Зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин выступил в понедельник, 5 октября, в Совете Федерации, но ни слова не сказал о том, будет ли изменена ставка.

«Если рубль останется на нынешнем уровне, а мы считаем такой сценарий основным на следующие два месяца,- говорит старший экономист Renaissance Capital Софья Донец,- то в этом году снижений ставки больше не будет. Инфляция не является главным фактором для Банка России. Главный фактор – курс рубля».

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