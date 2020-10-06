Оппозиция предложит президенту Киргизии добровольно уйти в отставку

Координационный совет (КС) оппозиции Киргизии предложит главе государства Сооронбаю Жээнбекову написать заявление о добровольной отставке. По словам члена КС Темира Сариева, легитимность президента не вызывает вопросов, он всенародно избранный, но в складывающейся в Киргизии ситуации ему будет предложено добровольно написать заявление о сложении полномочий, передаёт агентство «Интерфакс».

«Есть ещё один путь – парламент Киргизии может инициировать процесс импичмента. КС настаивает на том, чтобы действующий состав парламента собрался на экстренное заседание и принял решение о формировании нового состава правительства», - отметил он.

Как пояснил Сариев, после формирования нового Кабинета, в Киргизии будут объявлены досрочные выборы в парламент, которые должны состояться через 45 дней после их объявления.

Ранее сообщалось, что накануне в Бишкеке начались стычки милиции и демонстрантов, протестующих против официальных итогов парламентских выборов. Силовики применяли светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водомёты. Протестующие кидали в силовиков коктейли Молотова и брусчатку.

В ночь на 6 октября протестующие ворвались в здание парламента и захватили Белый дом. Позже они выпустили из СИЗО экс-главу аппарата президента Фарида Ниязова, а также бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева.

Напомним, 4 октября в Киргизии прошли парламентские выборы. Согласно официальным данным семипроцентный проходной барьер преодолели четыре партии: «Единство» с 24,52% голосов, «Родной Кыргызстан» с 23,89%, «Кыргызстан» с 8,73% и «Единый Кыргызстан» с 7,11%. Ни одна из оппозиционных партий не смогла преодолеть проходной барьер.