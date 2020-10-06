ОЗХО отрыла путь к санкциям ЕС в отношении России

В заявлении Организации по запрещению химического оружия говорится, что в организме Алексея Навального были найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы, что свидетельствуюет о применении против него отравляющего вещества из группы «Новичок».

Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью изданию T-online заявил, что против России введут санкции, если Организация по запрещению химического оружия подтвердит, что Алексей Навальный был отравлен боевым химическим веществом из группы «Новичок». При этом глава внешнеполитического ведомства дал понять, что речь идет о санкциях Евросоюза. «Санкции всегда должны быть целенаправленными и пропорциональными. Но такое грубое нарушение Международной конвенции о химическом оружии не может остаться без ответа», – сказал Маас.

Однако Хайко Маас высказался против введения санкций против «Северного потока – 2», поскольку от них пострадают европейские фирмы. «Многие европейские работники пострадали бы тогда от замораживания строительства», ­– ответил Маас на вопрос о возможности санкций против российского газопровода.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что Алексей Навальный стал жертвой нападения, осуществленного с применением вещества из группы «Новичок». Она призвала российские власти дать ответы на вопросы вокруг ситуации с Навальным. «Есть серьезные вопросы, на которые только российское правительство может и должно дать ответы», – сказала Меркель.

Алексей Навальный в состоянии комы был госпитализирован в больницу города Омска 20 августа, а 22 августа был доставлен из России в Берлин для прохождения дальнейшего лечения.