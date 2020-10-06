Пашинян посетил Нагорный Карабах

Глава правительства Армении Никол Пашинян посетил непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Согласно информации пресс-службы армянского Кабмина произошло это ещё накануне. Однако информация об этом появилась только сейчас, передаёт РИА Новости.

«5 октября премьер провёл совещание с президентом Арцаха Араиком Арутюняном и высшим офицерским составом ВС», - отмечается в заявлении правительства Армении.

Кроме того, подчёркивается, что в ходе совещания командующий Армией обороны Карабаха генерал-майор Джалал Арутюнян доложил премьер-министру об оперативной обстановке, контрударах по противнику, а также предстоящих шагах со стороны ВС.

Ранее сообщалось, что вечером 5 октября Пашинян в четвертый раз с начала вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе позвонил президенту России Владимиру Путину.

«Продолжено обсуждение обострившегося вооружённого противостояния в зоне нагорнокарабахского конфликта, которое приобрело масштабный характер и ведёт к серьёзным потерям с обеих сторон, в том числе жертвам среди мирного населения. Владимир Путин вновь подчеркнул срочную необходимость прекращения боевых действий», – передаёт официальный сайт Кремля.

Напомним, с 27 сентября в Нагорном Карабахе идут военные столкновения между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами. В боях задействована авиация, бронетехника и артиллерия. По утверждению Еревана, на стороне Азербайджана воюет турецкая армия и иностранные наемники.