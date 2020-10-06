Премьер Киргизии ушел в отставку

Премьер-министр Кыргизии Кубатбек Боронов подал в отставку, а новым премьер-министром парламент назначил представител оппозиции Садыра Жапарова, – сообщает телеграм-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Ранее спикер парламента Киргизии Чыныбай Турсунбеков ​заявил об уходе в отставку, а глава Центральной избирательной комиссии Киргизии Нуржан Шайлдабекова признала недействительными итоги парламентских выборов.

4 октября в Киргизии прошли парламентские выборы. Согласно официальным данным семипроцентный проходной барьер преодолели четыре партии: «Единство» с 24,52% голосов, «Родной Кыргызстан» с 23,89%, «Кыргызстан» с 8,73% и «Единый Кыргызстан» с 7,11%. Ни одна из оппозиционных партий не смогла преодолеть проходного барьера.

В Бишкеке начались массовые акции протеста, в ходе которых сторонники оппозиции захватили здание парламента и администрацию президента Киргизии.