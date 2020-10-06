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Протестующие в Киргизии освободили из СИЗО бывшего главу аппарата президента

Москва, 06.10.2020

Протестующие в Бишкеке выпустили из СИЗО экс-главу аппарата президента Фарида Ниязова, который был арестован по подозрению в организации массовых беспорядков, передает РИА «Новости», ссылаясь на очевидца события.

«Фарида Ниязова сегодня освободили из СИЗО-1 Бишкека», - рассказал собеседник СМИ. Он сообщил, что из тюрьмы протестующие выпустили также телохранителя бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева Канат Сагынбаев.

Ниязова и Сагынбаева задержали 7-8 августа 2019 года в селе Кой-Таш, где произошли столкновения между силовиками и сторонниками Атамбаева. Тогда пострадало 136 человек, один боец спецназа погиб. Оба арестованных обвинялись в организации массовых беспорядков.

Ранее 5 октября на центральной площади Бишкека собрались сторонники партий, которые не прошли по итогам выборов в парламент республики. Митингующих насчитывалось около 2 тысяч человек. Протестующие потребовали провести повторное голосование в парламент, а итоги выборов отменить. При попытки разогнать митингующих вспыхнули столкновения с силовиками.

В ночь на 6 октября протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии, после чего выпустили из СИЗО бывшего главу республики Алмазбека Атамбаева.

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