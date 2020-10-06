Путин оценил возможность переноса сроков выборов в РФ

Путин оценил возможность переноса срока сроков переноса проведения выборных компаний в РФ.

Комментируя слова главы фракции «Единая Россия» Сергея Неверова о том, что сентябрь самый оптимальный месяц для выборов, президент заявил, что везде есть свои плюсы и минусы, передаёт РИА Новости.

«Сейчас не будем пока об этом говорить, – подчеркнул Путин. – Но сложилось так как сложилось. В целом вы упомянули о том, что во многих других странах берут на вооружение, это время проведения избирательных кампаний. Сентябрь действительно оптимально – лето закончилось, все вернулись домой. Исходим из того, что для людей удобнее всего», – сказал Путин на встрече с лидерами фракций нижней палаты РФ, предложив ознакомиться с аргументами других депутатов.