Путин сообщил о росте продолжительности жизни в России на 4,5 года

Путин сообщил, что в России за последние 10 лет выросла продолжительность жизни на 4,5 года. Он призвал сохранить данную позитивную динамику.

«Рост средней продолжительности жизни в России с 2009 по 2019 года — более 4,5 лет. Это хороший показатель», - сообщил Путин в ходе заседания совета при президенте РФ по развитию физической культуры.

Путин призвал работать в направлении роста числа поклонников спортивного образа жизни до 55% к 2024 году, а к 2030 году - 70%.

При этом за данными цифрами должно прослеживаться качество, результатом которого регулярные занятия спортом должны стать «не модой, а устойчивой привычкой и образом жизни большинства людей», - добавил он.