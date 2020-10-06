Вход/Регистрация Подписка

Саммит Украина-Евросоюз

Москва, 06.10.2020

В рамках саммита Украина-ЕС стороны подписали три соглашения, которые предусматривают выделение Украине 60 млн евро. 30 млн евро будут выделены по программе «Программа ЕС «Сильные регионы», которая предусматривает оказание помощи местным органам власти по реагированию на борьбу с пандемией COVID-19. 20 млн евро пойдут на «укрепления демократии» – организации гражданского общества. А 10 млн евро европейцы дадут на развитие «зеленой энергетики».

Ранее в Брюсселе сообщили, что на саммите будут обсуждать следующие вопросы: пандемию коронавируса, выполнение Соглашения об ассоциации ЕС и Украины, а так же ситуации на Донбассе и выполнение Минских соглашений.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, возглавляющего украинскую делегацию, на саммите предстоит обсудить санкции против России, создание вакцины от коронавируса и беспошленные поставки украинских товаров в ЕС.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




Офисное пространство будущего

Насколько сильно рабочее пространство офисного работника в самом скором времени будет отличаться от принятых сейчас традиционных представлений

ЮУрГУ получил первый на Урале нейрокомпьютер

Леонид Соколинский — о новейшем нейрокомпьютере на Урале, о будущем нейросетей и искусственного интеллекта

«Криогенмаш» - по-прежнему стратегический актив Газпромбанка

Новый глава совета директоров предприятия — заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров. Перед менеджментом стоит задача разработать новую стратегию «Криогенмаша», который рассматривается Газпромбанком как стратегический актив.

Эксперты верят в ценные бумаги ММК

По мнению ряда финансовых аналитиков, акции ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» сохраняют потенциал роста и выгодны для приобретения на фоне постепенного восстановления спроса на сталь

Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости

Мобильный отряд. Как мобильные решения повышают чек в ритейле

Несмотря на цифровую революцию последних лет до объявления в мире режима самоизоляции именно оффлайн-магазины оставались основным местом совершения покупок. С появлением же COVID-19 цифровизация магазинов стала для многих компаний единственно возможным способом остаться на плаву
Новости партнеров

Tоп

  1. Суда для «Северного потока — 2» наконец отчалили
    В судьбе крупнейшего проекта «Северного потока — 2», возможно, начались решающие изменения
  2. Нефть испугалась новой вспышки коронавируса
    Потенциальная вторая волна COVID-19 заставляет экспертов прогнозировать снижение спроса на нефть. Цены на «черное золото» ушли ниже 40 долларов за баррель
  3. «Вернуться со щитом»: о чем Запад готов говорить с Россией в деле Навального
    Россия снова предлагает Западу вместе разрешить все разногласия в деле Алексея Навального. Европа к диалогу готова – но говорить хочет о другом.
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама