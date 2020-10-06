Саммит Украина-Евросоюз

В рамках саммита Украина-ЕС стороны подписали три соглашения, которые предусматривают выделение Украине 60 млн евро. 30 млн евро будут выделены по программе «Программа ЕС «Сильные регионы», которая предусматривает оказание помощи местным органам власти по реагированию на борьбу с пандемией COVID-19. 20 млн евро пойдут на «укрепления демократии» – организации гражданского общества. А 10 млн евро европейцы дадут на развитие «зеленой энергетики».

Ранее в Брюсселе сообщили, что на саммите будут обсуждать следующие вопросы: пандемию коронавируса, выполнение Соглашения об ассоциации ЕС и Украины, а так же ситуации на Донбассе и выполнение Минских соглашений.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, возглавляющего украинскую делегацию, на саммите предстоит обсудить санкции против России, создание вакцины от коронавируса и беспошленные поставки украинских товаров в ЕС.