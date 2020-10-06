У детей младшего школьного и дошкольного возраста выявлен максимальный коллективный иммунитет к COVID-19

Максимальный показатель коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции нового типа выявлен у детей раннего школьного и дошкольного возраста, передает ТАСС, ссылаясь на исследование Роспотребнадзора. Этот показатель достигает в данной возрастной группе показателя 71%, сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова.

«Максимальные - до 71% - показатели популяционного иммунитета были установлены у детей дошкольного и младшего школьного возраста», - сообщила она в ходе выступления на конференции «Молекулярная диагностика и биобезопасность – 2020».

Чиновница добавила, что в России сегодня проводится серологические исследования с использованием протоколов ВОЗ, в которых принимают участие 26 российских регионов. В ходе протоколов было обследовано почти 74,5 тыс. человек. Исследование показало наличие коллективного иммунитета к коронавирусу в регионах от 6% до 50%, в возрастных категориях максимальных коллективный иммунитет во всех регионах показали дети младшего школьного и дошкольного возраста.