В Бишкеке протестующие захватили здание парламента

В столице Киргизии протестующие ворвались в здание парламента и захватили Белый дом

Весь вечер в Бишкеке продолжались стычки милиции и демонстрантов, протестующих против официальных итогов парламентских выборов. Силовики применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ и водометы. Протестующие кидали в силовиков коктейли Молотова и брусчатку. В больницы города поступают раненые в ходе столкновений, по официальным данным пострадали 130 человек.

4 октября в Киргизии прошли парламентские выборы. Согласно официальным данным семипроцентный проходной барьер преодолели четыре партии: «Единство» с 24,52% голосов, «Родной Кыргызстан» с 23,89%, «Кыргызстан» с 8,73% и «Единый Кыргызстан» с 7,11%. Ни одна из оппозиционных партий не смогла преодолеть проходного барьера.