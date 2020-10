В мире коронавирус наступает, а в Китае почти исчез

Коронавирус в мире явно не собирается сдавать позиции. Показатели по числу заболевших в целом ряде стран уже вынудили их руководство вернуться к ограничительным мерам.

Так власти Франции объявили Париж зоной максимальной опасности по COVID-19. В столице Пятой республики и трех ее пригородах закрываются те бары, кафе и рестораны, которые не могут соблюдать меры безопасности: например обеспечивать дистанцию между столиками в 1,5 метра и идентифицировать посетителей.

В Великобритании, где 4 октября был поставлен новый рекорд по количеству заболевших – 12872 человека за сутки, также действуют ограничения для заведений общепита.

При этом, как сообщает Financial Times, руководство Соединенного королевства ввело «трехступенчатые ограничения»: их строгость зависит от региона страны. Так на северо-востоке Англии запрещено собираться компанией людям, не живущим под одной крышей.

В Чехии с 5 октября и до начала ноября будет действовать чрезвычайное положение: учащиеся средних школ, за исключением начальных классов, отправлены на дистанционку, концерты отменены, а спортивные мероприятия будут проходить без зрителей. Число заболевших в стране достигло 45 тысяч, накануне было зафиксировано более 2,5 тысяч заражений.

В Соединенных Штатах в понедельник было зарегистрировано 38 тысяч случаев заболевания COVID-19. И это – самый низкий уровень за неделю.

Гонконг считает волны

При этом Гонконг, как сообщает South China Morning Post, готовится уже даже не к третьей, а к четвертой волне. Власти специального административного района Китая смягчили меры социального дистанцирования, а также ограничения на въезд в регион. Такие послабления могут привести к росту невыявленных инфицированных, а также к тому, что путешественники будут приезжать с опасным багажом. Результатом, по мнению специалистов, станет наступление уже четвертой волны коронавируса. Они призывают, как минимум, провести максимально широкую кампанию по вакцинации от гриппа и учиться на полученном опыте.

О том, что Гонконг пережил уже третью волну эпидемии, еще 25 сентября заявила глава региона Кэрри Лам. По ее словам, это был двухмесячный период, начавшийся еще в июле.

Скрытая угроза

Заявив, что ситуация с ковидом снова взята под контроль, власти Гонконга в конце сентября разрешили открыть школы. Однако сейчас, как отмечает гонконгская South China Morning Post (SCMP), эксперты считают именно учебные заведения одним из «слабых звеньев». Издание, ссылаясь на статистические данные по заболеваемости в школах в других странах, указывает на то, что именно в этих учреждениях показатели резко пошли вверх с началом учебного года.

В качестве примера приводится Канада, где 1400 школ уже закрыли обратно на карантин из-за лавинообразного роста заболеваемости. По данным Управления национальной статистики Великобритании, количество детей в возрасте от 12 до 16 лет, заразившихся COVID-19, выросло с 0,03% в первых числах сентября до 0,45% к 24 сентября. Кстати, опыт Москвы также показывает, что вернувшиеся за парты дети быстро «нахватались» друг от друга не только последних сплетен.

«Если люди надолго запираются вместе в замкнутом пространстве, никакое ношение масок не поможет», – объяснил ситуацию эксперт по инфекционным заболеваниям из Университета Гонконга Юэн Квок-Юнг.

«Мы знаем, что у детей и молодых людей это заболевание чаще всего вызывает только легкие симптомы. В то же время, у них обычно высокая вирусная нагрузка и они очень заразны, потому что их иммунная система менее развита для выработки интерферона — ключевого оружия для подавления репликации вирусов в нашем организме», — заявил SCMP сопредседатель консультативного комитета по инфекционным заболеваниям Гонконгской медицинской ассоциации Джозеф Цанг.

«Такое сочетание означает, что вирус может распространяться повсюду в школах прямо у нас под носом, и дети могут приносить его домой, чтобы заразить своих старших, например бабушек и дедушек», — добавил эксперт. В числе «красных зон», помимо школ оказались дома престарелых и общежития.

Однако пока власти Гонконга не стремятся в срочном порядке закручивать гайки. Они предупреждают, что в случае необходимости ужесточат меры. Однако пока разрешили сообщение с провинциями Гуандун и Макао без карантина.

Тем временем, другие азиатские страны уже бьют тревогу: в Малайзии объявлен карантин, Таиланд приостановил сообщение с Непалом.

А что Китай?

Между тем на родине коронавируса, в Китае, ситуация выглядит поразительно благостной. «Своих» случаев заражения там уже не фиксируют, только «импорт». Так, по данным Госкомитета здравоохранения и гигиены КНР, по состоянию на 6 октября в стране было выявлено 12 новых случаев инфицирования, все они завезены из-за рубежа.

Летальных исходов за прошедшие сутки не зафиксировано, семь человек выписаны из больницы. Всего же в Китае на данный момент насчитывается 213 активных случаев заболевания. По сравнению с перечисленными выше странами, с Россией, или с тем, что творилось в Поднебесной в феврале-марте этого года, сейчас картина выглядит пасторальной.

При этом в стране уже шестой день проходят каникулы – восьмидневная «Золотая неделя», которую объявляют в честь дня образования КНР с началом октября. Как сообщает портал China Brifing, ожидается, что за этот период жители страны совершат не меньше 600 миллионов поездок, причем как на личных автомобилях, так и на общественном транспорте. Только государственные железные дороги Китая за 8-дневный срок планировали перевезти как минимум 108 млн пассажиров. Эксперты указывают на то, что каникулы имеют ключевое значение для экономики страны – отложенный спрос засидевшихся дома китайцев должен наконец «выстрелить». Но, как ни странно, речь идет только о спросе, но никак ни о заболеваемости. Вторая, третья волна? Нет, не слышали. И это серьезно озадачивает экспертов и мировое сообщество.

Негласная вакцинация

Как сообщает газета The New Yorker (где же еще знают, что происходит в Китае, как не в США), в Поднебесной полным ходом идет вакцинация от коронавируса. Если Москва с помпой презентовала в августе препарат, еще не прошедший третью стадию испытаний, то Пекин, также не дожидаясь завершения третьей стадии, еще в июле начал аккуратно прививать граждан. Издание отмечает, что все проходит исключительно на добровольной основе. «На Западе это сочли бы антинаучным, но в КНР к этому относятся очень положительно», — цитирует издание директора по инновациям Гонконгского университета Иу Хэ.

По его словам China National Biotec Group, или CNBG, фармацевтическая компания из Пекина, которая является крупнейшим производителем вакцин в стране, в октябре уже должна объявить о регистрации вакцины. Однако многие не стали дожидаться этого – среди госслужащих и представителей топ-менеджмента ряда компаний немало тех, кто первым прошел двухэтапную вакцинацию. По словам Иу Хэ прививку сделало все руководство CNBG и ее материнской компании Sinopharm. Не остались в стороне и правительственные круги. «Я лично знаю несколько правительственных чиновников, сделавших прививку. Ее делали вице-министры, мэры, вице-мэры», – заявил собеседник изданию.

По информации The New Yorker сейчас в Китае экспериментальной вакциной привиты уже сотни тысяч человек. The Financial Times уточняет, что уже используются два препарата. Правда, в свете того, что население Поднебесной уже превышает 1,4 млрд человек, сотни тысяч – капля в море. Но, как отмечает FT, на самом деле масштабы прививочной кампании оценить трудно.

Статистическая погрешность

Тем не менее, слишком уж «чистая» картинка из Китая наводит и на другие подозрения. Еще в мае американская разведка обвинила Пекин в манипуляциях статистикой. По версии спецслужб, руководство КНР умышленно скрывало данные о реальных масштабах вспышки коронавируса. А сейчас, когда страны одну за другой накрывает вторая (и далее по счету) волна, к Пекину возникает все больше вопросов.

При этом как отмечает Fox News, драйвером для очередного потока подозрений и обвинений может стать то, что COVID-19 обнаружили не у кого-нибудь, а у Дональда Трампа и его супруги. Тут уж тянет на столь любимую Вашингтоном «угрозу национальной безопасности».

И это после того, как американский лидер в сентябре, выступая в Генасамблее ООН призвал привлечь Китай к ответственности. Пока же, как отмечает Fox News, те, кто мог бы спросить с Пекина за распространение коронавируса, молча взирают на то, что КНР использует эту ситуацию себе на благо.

«Вместо того, чтобы заниматься делом, Пекин, как сказано в собственных политических документах Китая, «использует открывающиеся возможности» – устанавливает международные стандарты, укрепляет влияние в международных организациях, инвестирует в обесценившиеся активы. И никто не проводит необходимую комплексную проверку, чтобы выяснить, где и как этот вирус возник в Китае, чтобы этого больше не повторилось», – приводит Fox News комментарий старшего научного сотрудника Фонда защиты демократий (FDD) Эмили де Лабрюйер.

Конечно, защитники демократических свобод в США тоже умеют расставлять нужные акценты и поднимать те данные, которые выгодны им в текущей ситуации. Однако Китай на фоне других стран действительно выглядит чуть ли не бенефициаром пандемии. И рано или поздно это спровоцирует более пострадавшие государства потребовать, а не попросить разъяснений у Пекина. Если конечно в КНР не «рванет» по-настоящему, так, что коронавирус уже в мешке будет не утаить, и тогда ответы вряд ли чем-то удивят вопрошающих.