В Москве с 9 октября приостанавливают бесплатный проезд для пенсионеров и школьников

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому приостанавливается бесплатный проезд для пенсионеров и школьников, передает РБК. Карты будут заблокированы с 9 октября.

«Ситуация с коронавирусом с каждым днем становится сложнее и драматичнее. По выявляемости мы приближаемся к пиковым значениям весны», - объясняет чиновник свое решение. Он также сообщил, что количество госпитализированных сегодня превысило тысячу человек

Уточняется, что школьники не смогут бесплатно ездить в общественном транспорте с 9 по 18 октября, пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями — с 9 по 28 октября.

За сутки в России выявлено 11 615 новых случаев в 83 регионах. В Москве зафиксировано 4 082 новых диагнозов. Суточный прирост перешагнул отметку в 11 тыс. заболевших впервые с мая. Число безвозвратных потерь за последние 24 часа достигло 188 пациентов, выписаны из российских больниц 6 252 человек. В общей сложности в России зарегистрировано 1 млн 237 тыс. 504 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.