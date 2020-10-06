В рамках Иннопром онлайн пройдет промышленный диалог Россия-Швеция

7 октября на универсальной промышленной платформе ИННОПРОМ в 12:00 по московскому времени состоится онлайн трансляция сессии, в рамках которой эксперты обсудят промышленное сотрудничество между Российской Федерацией и Королевством Швеция.

Как увеличить взаимный товарооборот? Какие есть возможности для развития кооперации? Что могут предложить обе страны друг другу и какие существуют ключевые российско-шведские проекты? Эти и другие вопросы будут подняты в рамках очередной сессии Иннопром онлайн. Генеральный партнер проекта INNOPROM ONLINE – Правительство Свердловской области.

Просмотр дискуссии доступен для всех на сайте проекта по ссылке.

В качестве спикеров выступят:

Малена Морд, чрезвычайный и полномочный Посол, Посольство Швеции в Российской Федерации

Владимир Дмитриев, вице-президент, Торгово-промышленная палата Российской Федерации

Патрик Энтони, генеральный директор, Ingka Russia (ИКЕА)

Антон Базулев, вице-президент по международным проектам, ОК "РУСАЛ"

Хамиш Беннетт, вице-президент и глава отдела продуктового менеджмента, "Сканиа"

Елена Бондарчук, вице-президент по международному развитию, Группа компаний "Хевел"

Клас Сандрен, директор по промышленному развитию, "АБ Вольво"

Михаил Тимофеев, заместитель директор по производству, ОOO "НПК Морсвязьавтоматика"

Кай Мёллер, президент, "СВЕКО Интернэшнл"

Сергей Уласевич, член Совета директоров, совладелец, ООО "ССИ Инжиниринг"

Магнус Блумберг, старший директор Шведского центра биопроизводства,

AstraZeneca Global Biologics

AstraZeneca Global Biologics Карл Мёрлинг, генеральный директор, Rise Capital АВ

Модерировать сессию будут Александр Абрамов, торговый представитель Российской Федерации в Швеции и Антон Атрашкин, директор деловой программы ИННОПРОМ.

Швеция является для Российской Федерации важным внешнеэкономическим партнером, осуществляющим поставки высокотехнологичной продукции и обладающим передовыми инновационными технологиями. Двусторонние отношения успешно развиваются в таких значимых отраслях, как металлургия и машиностроение, автомобильная и фармацевтическая промышленность. В настоящее время в России представлено свыше 500 шведских компаний.

Официальный оператор ежегодной международной промышленной выставки ИННОПРОМ ГК “Формика” объявил о запуске Иннопром онлайн в середине апреля. Онлайн сессии INNOPROM проходят каждую среду с 12:00 до 13:30. Просмотр доступен для всех на странице сайта проекта.

Справка об ИННОПРОМ:

Международная промышленная выставка и форум ИННОПРОМ проходит ежегодно c 2010 года в Екатеринбурге. Это не только главная промышленная выставка России, но также — крупнейшая дискуссионная площадка с участием ведущих российских и международных экспертов, руководителей компаний, представителей федеральной и региональных властей. Мероприятие признано одним из ключевых инструментов индустриализации страны и продвижения новейших российских технологий и разработок. В 2019 году ИННОПРОМ привлек более 43 000 посетителей, 90 стран приняли участие в мероприятии в качестве экспонентов, делегатов и почетных гостей.