В рамках Иннопром онлайн пройдет промышленный диалог Россия-Швеция

7 октября на универсальной промышленной платформе ИННОПРОМ в 12:00 по московскому времени состоится онлайн трансляция сессии, в рамках которой эксперты обсудят промышленное сотрудничество между Российской Федерацией и Королевством Швеция.
Как увеличить взаимный товарооборот? Какие есть возможности для развития кооперации? Что могут предложить обе страны друг другу и какие существуют ключевые российско-шведские проекты? Эти и другие вопросы будут подняты в рамках очередной сессии Иннопром онлайн. Генеральный партнер проекта INNOPROM ONLINE – Правительство Свердловской области.
Просмотр дискуссии доступен для всех на сайте проекта по ссылке.
В качестве спикеров выступят:
Модерировать сессию будут Александр Абрамов, торговый представитель Российской Федерации в Швеции и Антон Атрашкин, директор деловой программы ИННОПРОМ.
Швеция является для Российской Федерации важным внешнеэкономическим партнером, осуществляющим поставки высокотехнологичной продукции и обладающим передовыми инновационными технологиями. Двусторонние отношения успешно развиваются в таких значимых отраслях, как металлургия и машиностроение, автомобильная и фармацевтическая промышленность. В настоящее время в России представлено свыше 500 шведских компаний.
Официальный оператор ежегодной международной промышленной выставки ИННОПРОМ ГК “Формика” объявил о запуске Иннопром онлайн в середине апреля. Онлайн сессии INNOPROM проходят каждую среду с 12:00 до 13:30. Просмотр доступен для всех на странице сайта проекта.
Справка об ИННОПРОМ:
Международная промышленная выставка и форум ИННОПРОМ проходит ежегодно c 2010 года в Екатеринбурге. Это не только главная промышленная выставка России, но также — крупнейшая дискуссионная площадка с участием ведущих российских и международных экспертов, руководителей компаний, представителей федеральной и региональных властей. Мероприятие признано одним из ключевых инструментов индустриализации страны и продвижения новейших российских технологий и разработок. В 2019 году ИННОПРОМ привлек более 43 000 посетителей, 90 стран приняли участие в мероприятии в качестве экспонентов, делегатов и почетных гостей.