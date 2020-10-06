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В рамках Иннопром онлайн пройдет промышленный диалог Россия-Швеция

Москва, 06.10.2020
  • В рамках Иннопром онлайн пройдет промышленный диалог Россия-Швеция

предоставлено пресс-службой

7 октября на универсальной промышленной платформе ИННОПРОМ в 12:00 по московскому времени состоится онлайн трансляция сессии, в рамках которой эксперты обсудят промышленное сотрудничество между Российской Федерацией и Королевством Швеция.

Как увеличить взаимный товарооборот? Какие есть возможности для развития кооперации? Что могут предложить обе страны друг другу и какие существуют ключевые российско-шведские проекты? Эти и другие вопросы будут подняты в рамках очередной сессии Иннопром онлайн. Генеральный партнер проекта INNOPROM ONLINE – Правительство Свердловской области.

Просмотр дискуссии доступен для всех на сайте проекта по ссылке.

В качестве спикеров выступят:

  • Малена Морд, чрезвычайный и полномочный Посол, Посольство Швеции в Российской Федерации
  • Владимир Дмитриев, вице-президент, Торгово-промышленная палата Российской Федерации
  • Патрик Энтони, генеральный директор, Ingka Russia (ИКЕА)
  • Антон Базулев, вице-президент по международным проектам, ОК "РУСАЛ"
  • Хамиш Беннетт, вице-президент и глава отдела продуктового менеджмента, "Сканиа"
  • Елена Бондарчук, вице-президент по международному развитию, Группа компаний "Хевел"
  • Клас Сандрен, директор по промышленному развитию, "АБ Вольво"
  • Михаил Тимофеев, заместитель директор по производству, ОOO "НПК Морсвязьавтоматика"
  • Кай Мёллер, президент, "СВЕКО Интернэшнл"
  • Сергей Уласевич, член Совета директоров, совладелец, ООО "ССИ Инжиниринг"
  • Магнус Блумберг, старший директор Шведского центра биопроизводства,
    AstraZeneca Global Biologics
  • Карл Мёрлинг, генеральный директор, Rise Capital АВ

Модерировать сессию будут Александр Абрамов, торговый представитель Российской Федерации в Швеции и Антон Атрашкин, директор деловой программы ИННОПРОМ.

Швеция является для Российской Федерации важным внешнеэкономическим партнером, осуществляющим поставки высокотехнологичной продукции и обладающим передовыми инновационными технологиями. Двусторонние отношения успешно развиваются в таких значимых отраслях, как металлургия и машиностроение, автомобильная и фармацевтическая промышленность. В настоящее время в России представлено свыше 500 шведских компаний.

Официальный оператор ежегодной международной промышленной выставки ИННОПРОМ ГК “Формика” объявил о запуске Иннопром онлайн в середине апреля.  Онлайн сессии INNOPROM проходят каждую среду с 12:00 до 13:30. Просмотр доступен для всех на странице сайта проекта.

Справка об ИННОПРОМ:

Международная промышленная выставка и форум ИННОПРОМ проходит ежегодно c 2010 года в Екатеринбурге. Это не только главная промышленная выставка России, но также — крупнейшая дискуссионная площадка с участием ведущих российских и международных экспертов, руководителей компаний, представителей федеральной и региональных властей.  Мероприятие признано одним из ключевых инструментов индустриализации страны и продвижения новейших российских технологий и разработок.  В 2019 году ИННОПРОМ привлек более 43 000 посетителей, 90 стран приняли участие в мероприятии в качестве экспонентов, делегатов и почетных гостей. 

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