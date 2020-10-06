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В Роспотребнадзоре рассказали, кто может иметь врожденный иммунитет к COVID-19

Москва, 06.10.2020

Люди с определенными генными мутациями могут обладать врожденным иммунитетом к коронавирусной инфекции нового типа, рассказали в Роспотребнадзоре. Специалисты ведомства уточнили, что защиту организму дают генные изменения, которые делают организм невосприимчивым к той или иной инфекции, хотя бывает и обратная ситуация. Данные особенности замедляют или наоборот ускоряют проникновение вируса в клетки.

«Таким образом, выявление генетических вариантов позволяет выявлять и людей, наиболее подверженных риску тяжелого течения COVID-19, и тех "счастливчиков", кто "защищен», — говорится в сообщении ведомства.

Также в ведомстве сообщили, что в России число сделавших прививки достигло 30 миллионов, что составляет 21,1% от численности населения страны. В ведомстве уточнили, что вакцинация против гриппа проводится в настоящее время во всех субъектах РФ.

«В настоящее время в Российской Федерации против гриппа привито более 30,9 миллиона человек, что составляет 21,1% от численности населения Российской Федерации», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что большинство россиян не хотят делать прививку от коронавирусной инфекции нового типа, об этом в ходе опроса заявили более 70% респондентов, также абсолютное большинство – 92% опрошенных выразили мнение, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной.

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