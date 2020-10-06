В России выросли продажи легковых автомобилей

По данным на сентябрь 2020 года в России увеличились продажи легковушек, а также лёгких коммерческих автомобилей. Согласно информации, автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), рост за первый месяц осени составил 3,4% (в годовом выражении 154,4 тыс. авто).

Если же анализировать данные за 9 месяцев этого, то продажи упали, причём существенно – в сравнении аналогичным периодом 2019 года падение составило 13,9%, передаёт агентство «Прайм».

По прогнозу АЕБ, по итогам 2020 года падение российского рынка новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей зафиксируется на отметке 13,5%. Ранее в АЕБ прогнозировали падение продаж авто в России на 24%. В частности, глава комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель подчеркнул, что несмотря на ухудшение ситуации с COVID-19, новый прогноз комитета относительно позитивный: 1 552 000 легковых и лёгких коммерческих автомобилей.