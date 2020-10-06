В России за сутки выявлено более 11 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции

За сутки в России выявлено 11 615 новых случаев в 83 регионах, передает оперштаб. В Москве зафиксировано 4 082 новых диагнозов. Суточный прирост перешагнул отметку в 11 тыс. заболевших впервые с мая. С начала сентября в России заболеваемость коронавирусной инфекцией нового типа начала расти. В первых числах осени число заболевших превысило 5 тыс. К середине месяца ковид-инфицированных было уже более 6 тыс. в день. 25 сентября была преодолена отметка в 7 тысяч новых случаев, 28 сентября - в 8 тысяч. В первые дни октября шкала заболеваемости преодолела отметку в 9 тысяч, позже стало фиксироваться более 10 тыс. в день.

Число безвозвратных потерь за последние 24 часа достигло 188 пациентов, выписаны из российских больниц 6 252 человек. В общей сложности в России зарегистрировано 1 млн 237 тыс. 504 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Коронавирус. Статистика в регионах

На первом месте продолжает оставаться Москва. В столице скончался от инфекции 31 человек, выписаны из больниц 1 156 человек. На втором месте остается Санкт-Петербург (+411), на третьем Московская область (+347). В пятерке - Ростовская область (+253) и Нижегородская область (+204). В десятку регионов с наибольшим распространение коронавируса попали Архангельская область (+187), Воронежская область (+186), Свердловская область (+176). В Кемеровской области прирост составил 175 человек, Ханты-Мансийском АО 153 случая.