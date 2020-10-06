В сторону Калининграда направляется вероятный трубоукладчик «Северного потока - 2»

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которого называют возможным трубоукладчиком «Северного потока - 2» выдвинулся в сторону Калининграда, передает ТАСС. Судно вышло из немецкого порта Мукран (ФРГ), где складируются трубы для строительства трубопровода, в сторону Калининграда. Агентство ссылается на данные портала Marine Traffic. Уточняется, что в порт Калининграда судно прибудет завтра, 7 октября.

Напомним, трубопровод «Северный поток - 2» прокладывается российской компанией «Газпром» по дну Балтийского моря из России в Германию. Мощность проекта составляет 55 млрд куб. м газа в год, стоимость оценивается приблизительно в 9,5 млрд евро. Европейскими партерами проекта выступают, а также оплачивают половину стоимости проекта, - британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и германские Uniper и Wintershall. В среднем на каждую компанию из Европы приходится до 950 млн евро расходов на проект. В эксплуатацию трубопровод планировалось ввести в конце прошлого года, однако, введенные против трубопровода санкции США помешали данным планам.