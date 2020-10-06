Вирусолог прогнозирует дальнейший рост числа случаев COVID-19 в России

Александр Лукашев – директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, член-корреспондент РАН – прогнозирует дальнейший рост числа случаев COVID-19 России. Как подчеркнул вирусолог, количество заболевших коронавирусом в нашей стране в ближайшие дни будет увеличиваться, передаёт РИА Новости.

«Эффект от вводимых мероприятий в лучшем случае может быть заметен через неделю после их введения, а опыт весны показывает, что в некоторых случаях и значительно позже», – пояснил специалист.

По его мнению, это связано с тем, что существует инкубационный период.

«То есть люди заражены, но ещё не успели заболеть. Кроме того, имеется очень большая бессимптомная циркуляция коронавируса. И то, что регистрируется, – это лишь самая верхушка айсберга», – резюмировал Лукашев.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в российской столице приостанавливается бесплатный проезд для пенсионеров и школьников, а также людей с хроническими заболеваниями. Карты будут заблокированы с 9 по 28 октября.

Напомним, согласно информации оперативного штаба, за последние сутки в РФ выявили 11 615 новых больных коронавирусом – это очередной максимум с начала мая. Всего к утру 6 октября общее число заболевших COVID-19 в России достигло 1 237 504. За время эпидемии от COVID-19 излечилось 988 576 (+6252), продолжают лечение 227 265 пациентов. Жертвами коронавируса в России стали 21 663 человек (+188).

Лидером по числу заболевших остаётся Москва, где за сутки выявили 4 082 новых инфицированных. Далее следуют Санкт-Петербург (+411), Подмосковье (+347), Ростовская область (+253) и Нижегородская область (+204).

Заболеваемость COVID-19 стала расти в начале сентября, когда число заболевших превысило отметку в 5 тыс. случаев, к середине сентября инфицированных стало более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс. новых случаев, 28 сентября - в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс., 4 октября – в 10 тыс., 6 октября – 11 тыс.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.