Агентство Fitch отметило высокое качество активов МКБ

Московский кредитный банк (МКБ) на уровне BB по данным отчета рейтингового агентства Fitch. Аналитики агентства отметили, что МКБ обладает высоким качеством активов, включая долю высоколиквидных активов на уровне 21%.
Агентство позитивно оценило снижение доли высокорисковых активов, которые не оказывают существенного влияния на капитал банка.
Дополнительно аналитики Fitch отметили как положительный фактор оценки развитие ESG-практик в МКБ, особенно в сфере транспарентности и высокого качества менеджмента.