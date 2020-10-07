Акции дня: бумаги «Аэрофлота» пошли вниз перед советом директоров

Котировки крупнейшего перевозчика РФ пошли вниз перед советом директоров компании, который состоится в четверг. За дневную сессию бумаги подешевели на -2,75% до 65,70 рублей за акцию. Таким образом котировки вновь вернулись к мартовским показателям.

На совете директоров планируется обсудить реализацию долгосрочной программы развития группы «Аэрофлот» и достижения ключевых показателей эффективности за второй квартал 2020 года. Накануне акции компании росли.

Индекс Мосбиржи по итогам дневной торговой сессии упал на -1,74% до 2842,58 пунктов. Индекс РТС опустился на -2,11% до 1143,95 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:22 мск составила 41,56 долларов за баррель (-2,56%). Российская валюта слабела – 78,18 рублей за доллар.