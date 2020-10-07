Чрезвычайная ситуация в Рязанской области: на горящем складе боеприпасов начались взрывы

В Рязанской области на территории бывшей воинской части произошёл пожар, слышны мощные взрывы.

Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники в администрации района, в котором произошло ЧП, по всей видимости, взрываются неразорвавшиеся боеприпасы.

Информацию о случившемся уже подтвердили в пресс-службе Западного военного округа. Там уточнили, что 7 октября в районе поселка Желтухино на территории расположенного в лесу склада боеприпасов загорелась трава.

Согласно предварительным данным, порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. В настоящее время на технической территории воинской части взрываются отдельные боеприпасы. При это в экстренных службах региона заявляют, что боеприпасы взрываются каждые 5-10 секунд. Личный состав и гражданский персонал эвакуированы. Информации о пострадавших пока нет.

В свою очередь РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ сообщает, что из-за взрывов боеприпасов на военном арсенале проводится эвакуация жителей более 10 сёл, расположенных в радиусе 5 км от полигона. Автомобильное движение по трассе Р-22 «Каспий» полностью перекрыто.

На место чрезвычайной ситуации направлен пожарный поезд, группировка спасателей в количестве 40 человек и 14 единиц техники. Кроме того, в готовности к вылету находится самолёт-танкер Ил-76, а также три вертолёта Ми-8 армейской авиации, оборудованные водосливными устройствами ВСУ-5.