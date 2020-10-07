Вход/Регистрация Подписка

Чрезвычайная ситуация в Рязанской области: на горящем складе боеприпасов начались взрывы

Москва, 07.10.2020

В Рязанской области на территории бывшей воинской части произошёл пожар, слышны мощные взрывы.

Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники в администрации района, в котором произошло ЧП, по всей видимости, взрываются неразорвавшиеся боеприпасы.

Информацию о случившемся уже подтвердили в пресс-службе Западного военного округа. Там уточнили, что 7 октября в районе поселка Желтухино на территории расположенного в лесу склада боеприпасов загорелась трава.

Согласно предварительным данным, порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. В настоящее время на технической территории воинской части взрываются отдельные боеприпасы. При это в экстренных службах региона заявляют, что боеприпасы взрываются каждые 5-10 секунд. Личный состав и гражданский персонал эвакуированы. Информации о пострадавших пока нет.

В свою очередь РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ сообщает, что из-за взрывов боеприпасов на военном арсенале проводится эвакуация жителей более 10 сёл, расположенных в радиусе 5 км от полигона. Автомобильное движение по трассе Р-22 «Каспий» полностью перекрыто.

На место чрезвычайной ситуации направлен пожарный поезд, группировка спасателей в количестве 40 человек и 14 единиц техники. Кроме того, в готовности к вылету находится самолёт-танкер Ил-76, а также три вертолёта Ми-8 армейской авиации, оборудованные водосливными устройствами ВСУ-5. 

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




Офисное пространство будущего

Насколько сильно рабочее пространство офисного работника в самом скором времени будет отличаться от принятых сейчас традиционных представлений

ЮУрГУ получил первый на Урале нейрокомпьютер

Леонид Соколинский — о новейшем нейрокомпьютере на Урале, о будущем нейросетей и искусственного интеллекта

«Криогенмаш» - по-прежнему стратегический актив Газпромбанка

Новый глава совета директоров предприятия — заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров. Перед менеджментом стоит задача разработать новую стратегию «Криогенмаша», который рассматривается Газпромбанком как стратегический актив.

Эксперты верят в ценные бумаги ММК

По мнению ряда финансовых аналитиков, акции ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» сохраняют потенциал роста и выгодны для приобретения на фоне постепенного восстановления спроса на сталь
Новости партнеров

Tоп

  1. Суда для «Северного потока — 2» наконец отчалили
    В судьбе крупнейшего проекта «Северного потока — 2», возможно, начались решающие изменения
  2. Нефть испугалась новой вспышки коронавируса
    Потенциальная вторая волна COVID-19 заставляет экспертов прогнозировать снижение спроса на нефть. Цены на «черное золото» ушли ниже 40 долларов за баррель
  3. «Вернуться со щитом»: о чем Запад готов говорить с Россией в деле Навального
    Россия снова предлагает Западу вместе разрешить все разногласия в деле Алексея Навального. Европа к диалогу готова – но говорить хочет о другом.
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама