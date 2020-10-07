Эксперт: США намерены исследовать вещества семейства «Новичок»

О намерениях США и их союзников исследовать вещества семейства «Новичок» говорит блокирование предложения российской стороны внести семейство «Новичок» в списки ОЗХО после истории с семьей Скрипалей, рассказал военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин РИА «Новости».

Ранее Организация по запрещению химического оружия выпустила заявление, что в анализах оппозиционера Алексея Навального было найдено вещество, которое не значится в списках запрещенных, но по характеристикам аналогично «Новичку».

«В конце 2019 года Россия внесла пять дополнений в ОЗХО, но США, Канада и Нидерланды заблокировали», - рассказал эксперт. Он добавил, что было принято четыре предложения, а пятое, касающееся «Новичка» было заблокировано. Никулин добавил, что предложение было заблокировано «с помощью союзников США - мелких островных государств». В этой связи стоит предположить, что у Вашингтона в этой области есть свои личные интересы.

«Просто так они ничего не делают и не блокируют. Видимо, они надеются это вещество когда-нибудь где-нибудь испытывать», - отметил специалист.

После инцидента со Скрипалями российский МИд выступил с заявлением о том, что ни в СССР, ни в России не велись разработки отравляющего вещества с названием «Новичок», после госпитализации Навального МИД повторно озвучил данную информацию. В свою очередь, германская сторона не отрицает, что у их разведки с 1990-х годов есть доступ к «Новичку». Об этом сообщил, в частности, депутат фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге Петр Быстрон.