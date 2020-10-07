Финансовая система Киргизии отключилась от внешнего мира

Национальный банк Киргизии объявил о прекращении работ всех международных систем платежей, в том числе и SWIFT. По заявлению представителей Нацбанка, это было сделано для обеспечения безопасности финансовой системы и безопасности активов.

4 октября в Киргизии прошли парламентские выборы. Согласно официальным данным семипроцентный проходной барьер преодолели четыре партии: «Единство» с 24,52% голосов, «Родной Кыргызстан» с 23,89%, «Кыргызстан» с 8,73% и «Единый Кыргызстан» с 7,11%. Ни одна из оппозиционных партий не смогла преодолеть проходного барьера.

В Бишкеке начались массовые акции протеста, в ходе которых сторонники оппозиции захватили здание парламента и администрацию президента Киргизии. Премьер-министр и спикер парламента Киргизии объявили о своей отставке.