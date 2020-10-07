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Франция и Германия подготовили пакет санкций против России

Москва, 07.10.2020

Франция и Германия предложат странам ЕС ввести дополнительные санкции против России из-за отравление Алексея Навального.

«Россия пока не предоставила убедительных объяснений. В этом контексте мы считаем, что для отравления господина Навального нет никакого правдоподобного объяснения, кроме ответственности и причастности России», – говорится в совместном заявлении министерств иностранных дел Франции и Германии.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью изданию T-online заявил, что против России введут санкции, если Организация по запрещению химического оружия подтвердит, что Алексей Навальный был отравлен боевым химическим веществом из группы «Новичок». При этом глава внешнеполитического ведомства дал понять, что речь идет о санкциях Евросоюза. «Санкции всегда должны быть целенаправленными и пропорциональными. Но такое грубое нарушение Международной конвенции о химическом оружии не может остаться без ответа», – сказал Маас.

Позднее Организация по запрещению химического оружия  заявила о том, что Алексей Навальный был отравлен веществами из группы «Новичок».

Алексей Навальный в состоянии комы был госпитализирован в больницу города Омска 20 августа, а 22 августа был доставлен из России в Берлин для прохождения дальнейшего лечения.

 

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