«Газпром» припугнул Европу новым транзитным риском

Риск не там, где все привыкли

Как говорится в меморандуме «Газпрома» для инвесторов к новому выпуску еврооблигаций, сегодня ухудшение политической обстановки в ряде стран является риском для поставок «голубого топлива» в Европу. Примером газовый монополист считает положение дел в Белоруссии. В перспективе, пишет Regnum со ссылкой на текст документа, это может осложнить отношения России и Белоруссии в целом.

«Текущие политические волнения в Белоруссии и неопределенности относительно будущего развития ситуации также увеличивают риски для регулярной деятельности нашей дочерней компании ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", в частности, риски нарушений транзита нашего газа по белорусскому участку газопровода "Ямал — Европа"», — отмечается в материалах компании.

Транзит топлива «Газпрома» через Белоруссию в Германию идет по газопроводу «Ямал-Европа». Мощность газопровода составляет 32,9 млрд кубометров газа в год. В настоящее время по нему экспортируется примерно 80 млн кубометров газа в сутки.

Нестабильность в союзном государстве не помешала компании существенно нарастить поставки голубого топлива, отмечает главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. За сентябрь «Газпром» использовал действующие транзитные мощности по максимуму, указывает он, загрузив «Северный поток» и «Ямал-Европа» до 156 и 89 млн куб м газа в сутки, что является их пределом.

«Кстати, что интересно, — говорит он, — по украинскому маршруту была применена такая же стратегия: так, 4 октября компания впервые максимально прокачала газ в сторону Евросоюза — до 174 млн куб в сутки».

Такие высокие объемы поставок объясняются тем, говорит эксперт, что Европа сейчас активно запасется топливом на зимний период, цены на газ сейчас существенно выше летних, что позволяет «Газпрому» впервые за долгий период существенно поднять маржу по поставкам.

При этом нельзя ожидать, что такой высокий спрос на газ в ЕС будет продолжаться долго, считает Алексей Антонов. ПХГ ЕС практически заполнены — более чем на 95%, отмечает он, поэтому в ближайшие недели неминуем отскок по спросу. А это значит, что мощности альтернативных газопроводов «Северного потока» или украинской ГТС вновь высвободятся. И даже если риски по части «Ямал-Европа», о которых говорит монополия, станут реальностью, газовый гигант не останется без альтернативных вариантов.

«Кстати, еще одной версией в поиске ответа на вопрос — почему Газпром заговорил о рисках транзита через РБ, — говорит Алексей Антонов, — может быть не прямая, но заметная отсылка к проблеме прессинга строящегося “Северного потока — 2”. Ведь его запуск автоматически решил бы проблему недостатка мощностей по поставкам трубопроводного газа».

Полузабытый риск и еще два будущих

В настоящее время транспортировка российского газа европейскими потребителям осуществляется по нескольким магистральным газопроводам, соединяющим месторождения российского севера с соседними странами, рассказывает преподаватель кафедры финансовых дисциплин ВШУФ Валерий Корнейчук. Крупнейшими из них являются: газопроводы «Уренгой — Помары — Ужгород» и «Братство», газопровод «Северный поток» и «Ямал — Европа». Последний проходит по территории России, Белоруссии, Польши и до Германии. Газотранспортный коридор через Румынию позволяет транспортировать газ европейским потребителям.

По мнению аналитика, остаются определенные риски, связанные с украинским транзитом. «На сегодняшний день Украина обеспечивает более 40 % транзита российского газа в Европу, — говорит он. — Учитывая, что в будущем году произойдет обновление украинского энергетического законодательства в соответствии с европейским, это может грозить срывом поставок российского газа европейским потребителям из-за ужесточения требований, медлительностью и несговорчивостью украинской стороны в принятии компромиссных решений о транзите газа».

Газопроводы «Северный поток» и строящийся «Северный поток- 2» являются оптимальными маршрутами для экспорта российского газа в Европу, связывая напрямую Россию и Германию, указывает аналитик. Но, говорит Валерий Корнейчук, определенное беспокойство вызывает и планируемый транзит газа по перспективному газопроводу «Северный поток — 2» в связи с принятием обновленной Газовой директивы ЕС. Проектная компания Nord Stream 2 AG представила в Суд общей юрисдикции ЕС иск об ее отмене.

Как пути снижения вышеуказанных рисков для поставок газа европейским производителям можно ожидать в ближайшее время наращивания темпов закачки газа в европейские подземные хранилища, полагает эксперт. Транзит газа через Украину сегодня достиг своего максимума и рассматривается возможность его увеличения. Мощности запрошены на уровне межгосударственных отношений.