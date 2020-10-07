У «Газпрома» есть козырь, побить который Польше будет сложно

Что нам стоит газопровод не построить

Польский регулятор UOKiK решил оштрафовать «Газпром» больше чем на 29 млрд злотых ($7,6 млрд) за реализацию проекта «Северный поток — 2» без согласия Варшавы. Досталось и европейским партнерам, хотя куда умереннее: их оштрафовали в общей сложности на 234 млн злотых, или $61 млн.

«Наказать» за участие в российско-европейском газовом проекте UOKiK решила швейцарскую Engie Energy, немецкую Uniper, австрийскую OMV, голландско-британскую Shell и немецкую Wintershall.

Вина этих «заинтересованных компаний» усмотрена в создании де-факто совместного предприятия без ведома UOKiK. В его пресс-релизе, правда, указывается, что как такового СП нет. Но это именуется только «обходным маневром», а так-то оштрафованные компании являются «квазиакционерами» проекта «Северный поток — 2» и их «намерение концентрации» польским регулятором давно разгадано.

Беспрецедентные суммы антимонопольный орган обосновал преднамеренностью действий компаний — участников проекта. Она повлекла за собой максимальные финансовые санкции: штраф составил 10% от годового оборота компаний.

А помимо штрафа, польский регулятор требует, чтобы теперь все эти организации (включая «Газпром») расторгли соглашения о финансировании «Северного потока — 2». На это дается 30 дней (с оговоркой об отсрочке с случае обжалования в суде).

Главное обвинение польского регулятора «Газпрому» и другим участникам проекта состоит в том, что последний приведет к усилению «зависимости потребителей газа на внутреннем рынке от одного поставщика - "Газпромa"». И мало того: «С точки зрения энергетической безопасности это предприятие делит Европу на две части, с границей на Одере», — утверждают в UOKiK. Там недоумевают: «Удивляет отсутствие понимания этого аспекта западными корпорациями, участвующими в предприятии».

Но, может быть, чего-то не понимают в самом UOKiK?

Право на обжалование

Нетрудно догадаться, что «Газпром» с таким решением не согласен и намерен обжаловать его. «Решение UOKiK нарушает принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства, а беспрецедентная величина штрафа свидетельствует о желании любыми средствами противодействовать реализации проекта «Северный поток-2», – приводит РБК комментарий концерна.

«У Газпрома есть право обжаловать решение польского регулятора, и компания, конечно, этим правом воспользуется. При этом оценить правомерность такого решения довольно сложно, так как многое будет зависеть от позиции суда – посчитает ли он доказанным факт несогласованного с польскими властями создания совместного предприятия», – комментирует ситуацию старший юрист «BMS Law Firm» Владимир Шалаев. Он отмечает, что шансы на отмену решения есть, так как антимонопольные органы нередко рассматривают какие-то ситуации более строго, чем судебные органы. «Так, в данном случае компаниям были назначены максимальные финансовые санкции в виде 10% от их годового оборота, и суд может это решение отменить», - добавляет юрист.

При этом в «Газпроме» отмечают: проект фактически реализован не СП, а «дочерней компанией "Газпрома" с привлечением заемного финансирования». По словам члена Ассоциации юристов России Ольги Эттлер, этот факт стоит учитывать, оценивая шансы российского газового гиганта в суде.

«Изложенная правовая конструкция, использованная российской и европейскими компаниями, исключает необходимость получения предварительного согласия Управления, предусмотренного польским законодательством о контроле за слияниями, поскольку не подразумевает создание совместного предприятия», – поясняет Эттлер.

Она полагает, что при условии справедливого разбирательства, лишенного политической окраски, «Газпром» и его европейские партнеры «имеют все правовые основания для отмены незаконного штрафа и абсурдного требования о прекращении бизнес-отношений».

Недальновидная Варшава

Впрочем, как минимум в позиции Польши без политической окраски не обошлось. Варшава – один из главных в Европе адептов американской идеи по «энергетической безопасности ЕС». И один из основных борцов (опять же, после Вашингтона) за позиции Украины в схеме газовых поставок.

И нынешняя попытка Польши ставить палки в колеса российскому газовому гиганту и его европейским проектам – далеко не первая. Как напоминает заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов, ранее поляки уже пытались предпринимать ряд юридических шагов против первого «Северного потока» и «Газпром» тогда вполне успешно защищал свои интересы.

При этом в случае, если российскому концерну удастся оспорить решения UOKiK в суде, не исключено, что в дальнейшем последуют ответные иски против польской стороны.

«Если «Газпром» сможет защитить свои интересы и суд признает данное решение неправомочным, значит, Польша получит в ответ тоже хороший, крупный иск. Она сидит на дотациях у Европейского союза, так что деньги на выплаты, если что, у нее найдутся», – рассуждает Фролов.

Интересен в данной ситуации еще один момент: Варшава всячески препятствует реализации проекта «Северный поток — 2», совершенно не задумываясь, что плюет таким образом в колодец, из которого ей еще придется напиться.

Дело в том, что у Варшавы есть газовый проект Baltic Pipe. Это газопровод, который должен соединить Польшу и Данию. Предполагается, что магистраль будет подключена к норвежской газотранспортной сети и поляки смогут заменить российский газ топливом из Норвегии. Проект, по замыслу его участников должен быть реализован в ближайшие годы. Но есть одно «но». На крайний случай у «Газпрома» есть такой козырь, побить которой польской стороне будет сложно.

«Для строительства этого газопровода нужно получить разрешение двух компаний: одна называется Nord Stream, а другая – Nord Stream-2», – поясняет Александр Фролов, — «И как в текущих условиях они намереваются сотрудничать, пока не очевидно».

Напомним, что Nord Stream 2 AG является 100-процентной дочерней компанией ПАО «Газпром». В Nord Stream AG 51% акций принадлежит дечернему ООО «Газпром международные проекты», а остальные пакеты: Wintershall Dea GmbH, PEG Infrastruktur AG, N.V. Nederlandse Gasunie и ENGIE.